美股｜道指收市升4點 Tesla漲近3.5%
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）或採取更靈活的貿易政策，但美國3月消費者信心指數下跌令市場憂慮。美股周二（3月25日）上揚，道指最多曾漲113點，至收市縮窄至升4點；納指則漲0.46%。
中概股指數收跌1.22% 恒指夜期高水134點
道指收市報42,587.50點，升4.18點或0.01%；納指收報18,271.86點，升83.26點或0.46%；標普500指數收報5,776.65點，升9.08點或0.16%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.22%。其中，阿里巴巴跌1.32%、京東跌2.58%。
恒指夜市期指收報23,478點，升134點，較恒指收市23,344點，高水134點，成交22,435張。
Nvidia跌0.59% 蘋果Amazon漲逾1% 特朗普社媒飆9%
多隻大型股造好。前一天急升近12%的Tesla，於周二再漲3.45%，每股收報287.99美元。蘋果公司漲1.37%、Amazon升1.21%、微軟漲0.53%。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則跌0.59%。
另外，特朗普旗下社媒DJT宣布將與Crypto.com合作，透過旗下Truth.Fi品牌推出ETF與相關金融產品，DJT股價漲8.85%。
美元指數及油價下跌 現貨金價上揚
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二在匯市尾市報104.18，跌幅0.07%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.89，跌0.51%。
國際油價反覆。紐約原油期貨每桶收報69.00美元，跌0.11美元或0.16%。倫敦布蘭特期油收報73.02美元，則升0.02美元或0.03%。
金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,019.26美元，升0.23%。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,899.64美元、24小時內跌0.43%。
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