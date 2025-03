美股｜大行看法分歧　瑞銀料標普指數再跌8%　摩通籲停逢高沽策略

美國股市近日受惠美國總統特朗普或縮窄關稅範圍而反彈,其中納指已企穩18000點水平。不過大行對美股前景看法分歧,其中瑞銀策略師認為,標普指數有機會再下跌8%,低見5300點。



瑞銀投資銀行首席策略師表示,「明顯疲憊的」美國消費者勢將進一步令股價承壓,可能引發標普500指數再度下挫8%。Bhanu Baweja表示,就業預期、支出展望和消費者信心等指標紛紛閃爍預警信號。隨着分析師下調對未來3到4個月的企業利潤預期,預計標普500指數將跌至低達5300點。

不過另一大行摩根大通的分析師卻有其他看法。Ilan Benhamou表示隨着關稅政策逐漸明朗,令一些關鍵風險有所緩解,最近幾周市場上流行的逢高賣出策略是時候暫時按下暫停鍵了。「我認為現在可能是時候切換思路,暫停逢高賣出策略了」 Benhamou在周一致客戶的報告中寫道。他是該行股票衍生品銷售團隊成員。「市場之前最厭惡的並不是關稅要到來這個事情本身,而是關稅將會混亂無序。」

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)