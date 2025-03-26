美股｜大行看法分歧　瑞銀料標普指數再跌8%　摩通籲停逢高沽策略

美國股市近日受惠美國總統特朗普或縮窄關稅範圍而反彈，其中納指已企穩18000點水平。不過大行對美股前景看法分歧，其中瑞銀策略師認為，標普指數有機會再下跌8%，低見5300點。



瑞銀投資銀行首席策略師表示，「明顯疲憊的」美國消費者勢將進一步令股價承壓，可能引發標普500指數再度下挫8%。Bhanu Baweja表示，就業預期、支出展望和消費者信心等指標紛紛閃爍預警信號。隨着分析師下調對未來3到4個月的企業利潤預期，預計標普500指數將跌至低達5300點。

摩通籲停止逢高沽出策略

不過另一大行摩根大通的分析師卻有其他看法。Ilan Benhamou表示隨着關稅政策逐漸明朗，令一些關鍵風險有所緩解，最近幾周市場上流行的逢高賣出策略是時候暫時按下暫停鍵了。「我認為現在可能是時候切換思路，暫停逢高賣出策略了」 Benhamou在周一致客戶的報告中寫道。他是該行股票衍生品銷售團隊成員。「市場之前最厭惡的並不是關稅要到來這個事情本身，而是關稅將會混亂無序。」

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

美銀﹕投資者上周沽科技股規模破紀錄

雖然近日科技股反彈，可是美國銀行量化策略師Jill Carey Hall在一份研究報告中寫道，根據追溯至最早2008年的數據，該行客戶上周賣出美國科技股的規模創下紀錄最高。「我們預計科技股將繼續失去領軍地位」 這位策略師寫道，科技股遭遇拋售之際，美股創下去年8月以來最大淨拋售規模，同期淨賣出規模為58億美元。

其中機構和對沖基金客戶為淨賣家，零售客戶連續第15周成為淨買家並錄得歷史上第三大資金流入。企業客戶回購減速，連續第三周低於典型的季節性水平。客戶賣出11個板塊中的5個板塊，以科技、通信服務和必需品為首；跟前一周一樣，周期性行業的資金流入表明他們並非在為經濟衰退調倉。