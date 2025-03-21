新世界夥招商蛇口粉嶺北商住項目動工　提供2300伙、另設大型商場

新世界發展（0017）與央企招商蛇口共同發展的北部都會區首個「PAVILIA COLLECTION」大型商住項目，於今日（21日）舉行動工儀式。項目位於粉嶺馬適路，將提供約2,300伙住宅，並將設有區內最大型商場，總樓面面積逾110萬平方呎。



對於是次動工儀式，新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，集團目前在北部都會區擁有1,400萬平方呎土地儲備，毗連新田科技城等發展樞紐。是次動工儀式標誌著集團在北部都會區發展踏入重要里程碑，未來會繼續透過不同途徑，加快釋放農地價值。集團未來將進一步提升整體發展潛力，加快資金回籠。

招商蛇口董事長蔣鐵峰亦指，北部都會區是香港融入國家發展大局的重要舉措。自北部都會區願景提出以來，招商蛇口與新世界發展積極響應，成爲與特區政府簽署支持，及參與北部都會區發展意向書及實際項目簽約落地的首批企業。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，集團目前在北部都會區擁有1,400萬平方呎土地儲備，未來會繼續透過不同途徑，加快釋放農地價值。

右五：招商蛇口董事長蔣鐵峰，左五：新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚。（發展商提供）

合共2,300伙 另設大型商場

新世界發展與招商蛇口合作發展的商住項目位於粉嶺馬適路，地點鄰近新市鎮，將提供約2,300伙住宅，並將設有區內最大型商場，總樓面面積逾110萬平方呎。項目已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區。