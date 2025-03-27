中聯辦祁斌稱特區政府已設專項工作組　編制香港資本市場發展藍圖

中聯辦副主任祁斌昨出席公開論壇時透露，特區政府已就編制《香港資本市場發展藍圖》，成立專項工作組。他並敦促香港與內地加強市場監管和風險監測應對，優化內地和香港金融監管協調機制。



祁斌昨出席博鰲亞洲論壇的金融穩定分論壇發言稱，在編制發展藍圖上，香港可對標紐約、倫敦等國際金融中心的全球最佳實踐，提出香港資本市場改進建議，面向全球主流機構投資者和國際知名金融機構徵求意見，為香港資本市場與A股協同成長為世界一流資本市場提供政策建議及路線圖和時間表。特區政府近日已就此成立專項工作組。

他又表示，隨著互聯互通不斷深化，有大量兩地金融監管相關的事務需要協調，促優化內地和香港金融監管協調機制。

祁斌認為，香港資本市場要加快與科技企業結合，打造「中國矽谷」，幫助科技企業融資發展、走向世界，推動更多科創成果轉化為生產力，在未來成長為全球領先科技企業。他指香港將在6月底在港舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」，打造香港版「達沃斯論壇」。

籲引入長期資金提高港股穩定性

他又指出近期香港經濟社會發展良好，認為要搞好香港金融，關鍵要把資本市場發展好；香港資本市場不但對鞏固提升香港國際金融中心地位至關重要，亦是帶動解決消費、財政、房地產等各方面問題、推動香港由治及興重要抓手。

祁斌表示近期港股迅速上升，交易型資金已經迅速回流，應該密切關注市場風險，跟蹤研判聯儲局貨幣政策變化，地緣政治形勢等重要風險因素，引入更多外匯、社保、國際養老金等長期資金，提高市場穩定性，對沖風險因素。他亦指出要優化內地與香港金融監管協調機制，促進港股和A股市場良性互動，協同成長。

祁斌提到，今年以來香港資本市場呈現積極向好，升幅高於主要市場，多隻科技股股價創新高，大量國際投資者和資金回來香港，新股市場亦迅速回暖，有效支持科創企業發展，以及中國企業國際化，資本活躍亦帶動就業及消費出現向好勢頭。