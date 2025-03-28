王維基炮轟「買貴就賠」不包括　京東再反擊！　納入HKTVmall比價

京東（9618）攻港大戰本地零售商，引發全城討論。HKTVmall母企香港科技探索（1137）行政總裁王維基，率先炮轟稱，公司所謂的「買貴就賠」比價平台，未有包括其在內。



今日（28日）戰局再升溫，京東表示，除了原有的豐澤、百老匯、友和等比價平台外，將納入HKTVmall作為比價對象，同時再加碼優惠搶客。

香港科技探索副主席兼行政總裁王維基。(資料圖片)

HKTVmall宣佈免自提門檻 京東緊隨

香港科技探索於周四（27日）公布2024年業績的記者會上，宣布從4月1日起，HKTVmall移除所有訂單自取門檻。京東立即表示當仁不讓，即日起針對自營商品全面取消自提運費門檻。

京東指，香港消費者透過京東APP選購自營商品，如選擇自提服務，無論消費金額多少，均可享有免運費優惠。

京東新客買滿99 免運費送貨上門

此外，首次下載京東APP的新用戶可享有購物滿99元人民幣，即免運費送貨上門的專屬福利，而現有用戶則可在滿188元人民幣後享有同樣的免費送貨上門服務，最快第二日送達。

APP頁面撞樣 隔空口水戰

此前，王維基亦發文炮轟，指京東App頁面設計過分近似。稱「堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都「學」得似模似樣，把我們抬舉了，多謝」，暗諷公司頁面設計，過分近似。

其續指公司推出的「買貴就賠」服務，只包括百佳、惠康、百老匯和豐澤，反問為何不包括HKTVmall在內，「係睇我唔起，定抑或因為唔夠我哋平？」

京東深夜發文回應稱，「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」。