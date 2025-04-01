長和賣碼頭｜摩通料事件出現4種可能情景　若交易延期不感意外

長和（0001）早前宣布將巴拿馬碼頭業務等海外業務，售予由美資基金公司貝萊德牽頭的財團，原預計在4月2日或之前就出售巴拿馬碼頭簽訂文件。然而，上周五（28日）有本地傳媒引述消息指出，長和本周不會簽署任何協議。摩根大通表示，此事件存在4種可能情景，包括交易照常進行至徹底取消。



由照常交易至徹底取消

這4種可能情景包括﹕第一，交易照常進行，但可能對長和在內地和香港的業務產生影響；第二，交易可能以修改後的形式進行，例如僅出售巴拿馬港口而不出售其餘港口，或是買家財團發生變化，亦或協議中增加確保中國船舶在待出售港口權益的條款；第三，交易徹底取消；第四，這些港口或至少部分港口隨後被出售給其他買家或中國國企，而非全部出售給一個財團。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

摩根大通表示，預計長和於4月2日簽訂的交易僅涉及巴拿馬的兩個港口，其餘其他港口的獨家協議仍有效至7月27日，相信長和將在限期前盡力解決與各利益持份者的衝突，如果出現延期，也不會感到意外。儘管如此，摩通預計市場對最新猜測的反應將使股價略微下跌。