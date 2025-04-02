渣打料特朗普對等關稅帶來入市機會　恒生目標區間2萬4至2萬6

美國總統特朗普揚言今日（4月2日）將加徵全球貿易夥伴對等關稅。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，相信特朗普只是將關稅作為對外談判工具，爭取對美國經濟最大利益。



當中對中國已加徵20%，若加上特朗普2.0前的關稅，累積加幅有30%，目前難以預計進一步加徵幅度，預計中美雙方短期內將會有所討論，但料加徵至特朗普上台前揚言的60%機會較微，因將令美國通脹升溫逾3%，而對GDP 有2至2.5%的負面影響，意味美國經濟將錄得負增長，而相信非特朗普所希望的。該行已將美國未來12個月衰退機率上調至20%，預計經濟或將有「軟著陸」。



上調中國內地今年GDP增長預測至4.8%

香港區投資策略主管陳正犖表示，中國方面，為應對美國關稅等挑戰，預計人民幣短期內將有貶值壓力，未來3個月美元兌人民幣目標價為7 .35。美國聯儲局預計下半年方再次啟動減息，今年減息幅度料為50點子，料能舒緩人民幣貶值壓力，中期或能輕微反彈至7.2。

鄭子豐表示，同時，中國有望在數周內出台財政支持政策，提振消費者及企業投資情緒，預計會延續兩會方向，出台包括支持內房、擴大以舊換新範圍及鼓勵生育。

該行今日並宣布，上調內地今年全年及每季經濟增長預測，全年經濟增長由原來預計4.5%，上調至4.8%，受惠首季經濟數據向好，加上堅定的政策保證。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，相信特朗普只是將關稅作為對外談判工具，爭取對美國經濟最大利益。（Reuters）

美國經濟衰退機率升至20% 下調美股評級至中性

他預計，特朗普對等關稅政策料將對未來數周的投資市場帶來波動，為吸納環球股市包括港股好時機，建議資產配置可以分散至不同地區及板塊。各資產類別中，最看好黃金，預計受惠於地緣政治及各央行需求，未來12個月目標價每盎司3200美元。股票投資仍維持超配評級，考慮到美股近期較為波動，而估值仍處高位，該行將其評級下調至中性，但預計未來12個月仍有高單位數增幅。

中港股票方面，該行將中國股票評級上調至超配，當中偏好科技佔比較重的香港上市的離案股票，恒指12個月目標區間也上調至24000至26000點，較目前水平仍有約10%增長空間，預計企業盈利仍有較大增長空間，望帶動基金增配。年初以來港股出現反彈，但目前估值仍偏低，在樂觀場景下，例如美國關稅及內地通縮壓力有所緩和，恒指有望升至26000至28000點。板塊方面，會看好科技、通訊及非必需消費品。