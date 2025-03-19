渣打北京道財富管理中心開幕　望年內在中環新增第6家財管中心

渣打香港今日（19日）宣布位於尖沙咀北京道1號的財富管理中心正式開幕，該中心是繼該行於中環交易廣場、尖沙咀K11 Atelier、銅鑼灣利園、金鐘太古廣場後開設的第5間財富管理中心。該中心佔地1.2萬方呎，將為本港、跨境及國際高端客戶提供專業的銀行服務，協助客戶規劃個人化的財富管理方案。



渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，集團的國際銀行業務策略以富裕客群為主，在香港、新加坡、杜拜及倫敦都設有財富管理中心，其中香港佔領導地位，未來會繼續加大在港投資，因此開設第5間財富管理中心。目前正尋找合適舖位，希望年內可以在中環新增一間財富管理中心，應付持續增加的理財服務需求。

文偉成指出，隨客戶的投資經驗愈趨豐富，他們對專業及個人化的理財服務需要更為殷切。去年，本行高端客戶的資產管理規模（AUM）錄得強勁的雙位數字增幅。新開幕的財富管理中心將進一步鞏固渣打於高端客群的領先地位，為客戶打造專屬體驗。該行將引入更多配合傳承和財富增長的方案，提升數碼理財服務，照顧客戶不同階段的財富管理需要。

尖沙咀北京道1號財富管理中心坐擁180度維港海景及設有14間私人會議室，提供高私隱度的專屬空間，同時會為優先私人理財與優先理財客戶精心策劃活動，如全球高爾夫系列賽，並為其下一代提供著名研究生商學院INSEAD Wealth Academy的暑期課程。