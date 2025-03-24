渣打文偉成望今年增聘逾百人手　目標每年新增一家財富管理中心

本港財富管理業務增長迅速，成為銀行「搶奪」的大餅之一。其中，渣打集團去年公佈，計劃於5年內投資15億元於財富管理及數碼平台、客戶中心、員工和品牌及市場推廣，並增聘前線客戶經理50%。渣打位於尖沙咀北京道1號的財富管理中心剛於上周開幕，該行香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，目標為至2029年間，每年新增一家財富管理中心，希望第六家位於中環的財管中心，目標會在今年內試業，明年正式開幕，其後會視察銅鑼灣等地區。



文偉成表示，人手方面也會繼續增聘，去年已增加逾百人手，今年擬再增聘逾百人，主要為前線、財富管理及數碼流程等方面的人手。

渣打位於尖沙咀北京道1號的財富管理中心剛於上周開幕，文偉成表示，目標為至2029年間，每年新增一家財富管理中心。（盧翊銘攝）

與菜鳥合作 拓大灣區中小企貸款業務

文偉成表示，今年以來財富管理業務首兩個月業務仍保持令人滿意的勢頭，相信為受到股市暢旺所帶動，希望業務勢頭能夠繼續保持強勁， 而除了跨境包括內地客業務外，本港客業務也有不錯表現，例如政府人才計劃，帶動了內地客來港消費及銀行服務需求，渣打為資本投資者入境計劃（CIES）主要參與者之一，這些人才來港之後就會計入本地客業務中。

他指出，美國進入減息周期，近期股市暢旺，但客戶仍會偏好保本產品，包括基金及結構性產品，作為長線增值並能夠獲取穩定合理回報。

渣打與菜鳥合作 ，拓大灣區中小企貸款業務。﹙資料圖片﹚

客戶仍會偏好保本產品

大灣區發展機遇方面，文偉成表示，今年希望開拓中小企業務，為企業提供貸款等服務。目前正與菜鳥合作，獲得實時數據，例如商家的買賣貨的實時資訊，借助平台的數據，銀行可更全面掌握客戶最新的業務表現，進行信用評估，加快貸款申請的流程。這些目標企業主要為食品、衣服及日用品等進口商，業務較少受經濟周期影響，並有一定的營運年資。

渣打集團去年公佈，計劃於5年內投資15億元於財富管理及數碼平台、客戶中心、員工和品牌及市場推廣，並增聘前線客戶經理50%。目標於今年至2029年間提升新增資金淨流入至2,000億美元，於2024年至2029年間財富管理方案業務收入，按雙位數年複合增長率增長，以及將富裕客戶收入佔財富管理及零售銀行業務收入的比例，由去年的68%提升至2029年的75%。