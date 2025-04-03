李嘉誠「現身」捐贈治癌醫療器材儀式　稱技術為病人帶來希望

李嘉誠基金會再次向醫療機構捐贈Histotripsy治癌儀器。李嘉誠基金會及淡馬鍚信託基金會合共斥資1,200萬新加坡元，向新加坡國立癌左中心，及新加坡國立大學癌症中心捐贈治癌醫療設備。兩間醫療機構將分別接受一套器材，為東南亞首度引入有關器材。在儀式上，基金會創辦人李嘉誠透過視像分享其個人感受。



李嘉誠指出能向淡馬錫基金聯手向前述兩間醫院，贈送治癌儀器是其榮幸；又指出有關技術將許多與癌症戰鬥的病人，帶來喜出望外的希望。

李嘉誠又指出當首次聽聞該「不可思議」新儀器時，被其潛力震撼。他指出在一何極度需要醫療創新以應對癌症的世界裹，以推動進力的力量，有合作精神，與慈善公益心特別重要。

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他亦指出淡馬錫基金「為每一代人打造更好的未來」，與其本人「萬變社會，不變承諾」有共鳴。雙方皆致力推動可以改善生活，開創未來的研究及技術。他亦期待有關新技術發展對新加坡及其他地區的人，帶來更美好將來。

雙方承諾投入1200萬新加坡元

據雙方聲明，兩方已承諾投入1,200萬新加坡元，將兩套組織碎化系統予新加坡國家癌症中心（NCCS）和新加坡國立大學癌症研究所（NCIS），以進行肝臟、腎臟和胰臟癌症創新超聲波療法的臨床試驗研究。

親身出席該發布會的包括維港投資的周凱旋、淡馬錫信託基金會主席兼前總理李顯龍太太何晶，以及密西根大學李嘉誠講座教授徐蓁。