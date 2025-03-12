李嘉誠治肝癌新儀器全將私院用　議員：白白錯失　政府應爭取引入

李嘉誠基金會先後向養和醫院、香港大學醫學院及香港中文大學醫學院，各捐贈一部超聲波組織碎化技術儀器（Histotripsy），以治療肝癌及作臨床研究。不過，有報道指，港大醫學院的一部原本在瑪麗醫院讓病人免費試驗，本月將轉移至私家醫院港怡醫學院。其餘一部在養和醫院，中大醫學院的一部料最終服務中大醫院，亦即三部儀器全落入私家醫院的囊中物。



醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，公立醫院在採購醫療儀器時需考慮預算。立法會議員陳凱欣則認為今次「白白流失一部咁好嘅儀器」，觀感一定不理想，但既成事實，希望醫管局盡早與基金會協商，爭取讓小市民可以使用到該儀器。



李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

陳凱欣：觀感不理想 料因瑪麗醫院人手不足

陳凱欣說，香港擁有最新醫療技術儀器一定是佳音，可惜三部儀器最終轉由私立醫院使用，形容事件觀感「一定不理想」。其中一部儀器去年8月起在瑪麗醫院使用，有約20名病人受惠，她擔心瑪麗醫院可能人手不足、欠缺專家等原因，未有善用有關儀器。她又認同報道所指，機器轉移至港怡醫院認為作用或較大，希望醫管局應交代去年8月至今受惠病人的數量，臨床研究等報告再作判斷。

望與私立醫院協議讓更多病人使用

三部儀器落入私立醫院似乎成定案，港怡訂明收費為30.8萬元起，合資格香港居民可減免5萬元。陳凱欣認為醫管局應盡快與李嘉誠基金會，以及相關持份者協議，如何讓更多癌症病人受惠，希望「唔會有人因為錢」而錯失機會。

中大醫院早前向政府申請延遲向政府償還貸款，最終獲批准順延，而中大醫院需提供公共醫療服務作為利息。陳凱欣提議政府可要求中大醫院提供該儀器服務作為利息，一方面有助中大醫院還款，更重要是市民可有機會使用。

陳凱欣支持中大醫院延後還款。（資料圖片/梁鵬威攝）

林哲玄：公院引入新儀器可採購或接受捐贈

林哲玄解釋，私立醫院多由董事會決定是否採購醫療儀器，而公立醫院則可分為總部中央採購，或有心人捐贈。當臨床醫護人員認為有需要購入新儀器，會向有關部門提出建議，需要審議及視乎預算。他又指將來建議醫管局如有儀器適用於多間聯網醫院，應由中央集中採購，以降低成本及方便日後保養維修。

他指本港現時沒有法例規管何謂「醫療器械」，只要有關儀器符合機電安全等法例便可引入。政府曾嘗試立法規管「醫療器械」但不成功，改為設立自願性質的「醫療器械行政管理制度」，醫管局亦只會採購已登記的儀器。

林哲玄解釋，私立醫院多由董事會決定是否採購醫療儀器，而公立醫院則可分為總部中央採購，或有心人捐贈。（資料圖片）

林哲玄續說，在採購新儀器時，醫管局都會考慮多個因素，如儀器是否有海外證書、其安全性及穩定程度、是否能達到其聲稱的醫療效果，以及是否有足夠臨床數據等。根據資料，超聲波組織碎化技術儀器是在2023年10月獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准面巿的肝癌治療新儀器。