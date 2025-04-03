特朗普關稅｜David Webb稱措施存不少錯誤　如向美消費者射烏龍波

美國總統特朗普於周三（2日）宣布對所有貿易伙伴加徵「對等關稅」。資深投資者David Webb指出有關措施存有不少基本錯誤，甚至可笑，又認為有關措施如向美國生產者及消費者射入烏龍球。



他亦指出特朗普不懂經濟可以原諒，可是其身邊熟悉經濟學理論的奉承者似乎不敢反駁。

David Webb指出美國貿易代表辦公室計算關稅的方式非常粗糙，以美國與每個國家或地區商品貿昌順差除以進口。若有國家幾乎不買美國貨品，公式得出的數字為接近100%。因此世界上最貧窮的國家，提供玩具﹑服裝等勞工密集型商品會被視為「最嚴重犯規者」。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

料美進口商只能將成本轉嫁予客戶

關稅影響最大的國家如中國﹑越南及泰國等，均是勞動密集型國家，所以關稅稅率均相若。由於美國進口商無法物色到替代選擇，或至少無法迅速替代相關生產基地，因此進口商談判能力有限，只能支付關稅及轉嫁至消費者。

他亦指出亞洲製造商在談判時有更大議價能力，除非是選購商品需求下降導致部份業出現產能過剩。不過出口減少導致的貨幣影響對價格有幫助，因以美元計算勞工成本下降。他又預期將會出現有趣的現象，如美國公民會更傾向前往其他地區特別是低銷售稅地區，購買任何可以攜帶或穿回美國的商品，因此香港旅遊業或可從美國消費者前往尋找下一部iPhone或運動鞋而受惠。