諾貝爾經濟學奬得主克魯格曼：特朗普在貿易議題上已經徹底瘋了

一如之前的「預告」，避開4月1日愚人節之後，美國總統特朗普於當地時間4月2日宣佈，對所有貿易伙伴設立10%的「最低基準關稅」，並對某些貿易伙伴徵收更高關稅。



當地時間4月3日，美國經濟學家、諾貝爾經濟學家得主克魯格曼（Paul Krugman）發文，對前一天特朗普在白宮玫瑰園宣佈的關稅政策作出分析。他直截了當地指出，特朗普在貿易議題上已經「發瘋失控」，這位美國總統口中的所謂「解放日」（Liberation Day）比預期來得更為糟糕。

克魯格曼首先表示，或許等到具體細則出台後，人們會發現實際的關稅稅率會比特朗普所宣佈的要低，但根據他在白宮的那番講話來看，這位美國總統已經徹底瘋了（he's gone full-on crazy）。其中的問題所在，不僅僅是特朗普提出的關稅稅率遠超各方預期，更在於他對外國貿易伙伴作出了虛假的指控。

經濟學者保羅．克魯格曼（Paul Krugman）(網上圖片)

克魯格曼稱，特朗普究竟是故意撒謊還是純粹無知，這還無法確定，這些言論既會激怒貿易伙伴，也將令美國失去迴旋的餘地。特朗普聲稱其他國家正對美國商品徵收超高關稅，而他徵收的「對等關稅」只是其他國家對美國徵收關稅的一半。

為進一步說明問題，克魯格曼列舉了特朗普所宣稱的關稅數據。

這位諾獎得主指出，特朗普擺出的所謂「外國對美國徵稅稅率」，這些數據簡直荒謬絕倫。以歐盟為例，與美國類似，歐盟的實際平均關稅不足3%。然而，在特朗普提供的數據中，歐盟對美國徵收的關稅達到了39%。「那麼這個39%的數據是從哪裏來的呢？」就連克魯格曼也疑惑不解。

他提到，許多人猜測特朗普會把增值稅計入關稅，儘管增值稅根本不屬於關稅的範疇（歐盟本土企業與美國出口商同樣要繳納），且完全不構成貿易壁壘。但是，即使特朗普算錯了，歐盟的增值稅稅率也在20%左右，所以仍然不可能得到接近39%這一稅率數據。「所以你不得不懷疑，馬斯克的鄧寧-克魯格（Dunning-Kruger）效應模型現在是不是正在生成關稅數據。」（注：鄧寧-克魯格效應，簡稱鄧克效應或達克效應，亦有人稱井蛙現象，是一種認知偏差，指能力欠缺的人有一種虛幻的自我優越感，錯誤地認為自己比真實情況更加優秀）

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在玫瑰園簽署行政命令。（Reuters）

克魯格曼認為，所有人都清楚，既然特朗普能把歐盟關稅誇大十多倍，他就永遠不會改口。「我不知道有多少人注意到了，他（特朗普）至今仍然聲稱我們（美國）『每年補貼加拿大2000億美元』。除了聲稱加拿大的貿易順差是我們以某種方式補貼加拿大而犯下的錯誤之外，他還將實際貿易順差誇大了三倍。很多很多人都指出了這個錯誤，但特朗普堅持這個觀點，就像馬斯克死咬着『社保受益人已死亡數百萬人』的說法不放一樣。」

克魯格曼最後提醒，若還有人期待特朗普會懸崖勒馬，今天他這場充斥着超高關稅稅率和對貿易伙伴不實指控的講話，足以掐滅這些人的最後一絲幻想。

2008年，克魯格曼獲頒諾貝爾經濟學獎，以表彰其「對經濟活動的貿易模式和區域的分析」。這位經濟學家的立場為中間偏左的社會自由主義，認為要對富人課稅並封殺諸多避稅漏洞，這種立場在2008年次貸危機和民主黨上台執政後得到社會較多的迴響。對於特朗普在首個執政任期內挑起中美貿易爭端，他認為美國是在走向自殺，並直言這是「最爛的貿易戰策略」。

2025年3月4日，美國紐約，圖為紐約交易所中道指自特朗普宣佈對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅政策後急速下滑。（Getty）

當地時間4月2日下午，美國總統特朗普在白宮簽署兩項關於所謂「對等關稅」的行政令，宣佈對所有貿易伙伴設立10%的「最低基準關稅」，同時對包括中國在內的數十個其他國家和地區在10%基礎上加徵更高關稅。其中，美國對中國徵收的「對等關稅」稅率為34%。

據白宮網站和《紐約時報》等美媒報道，這是特朗普今年1月上台後，迄今為止宣佈的最大規模的新關稅政策，向包括盟友在內的全世界祭出關稅大棒，美其名曰「阻止他國剝削美國」。

據特朗普公布新政策，中國的「對等關稅」稅率將達34%，越南的關稅將高達46%，泰國關稅為36%，印尼關稅為32%，印度關稅為26%，日本關稅為24%，韓國關稅為25%，歐盟國家關稅將升至20%。

在所謂「對等關稅」之前，特朗普已經多次對全世界發出關稅威脅，中方對此已經表明立場。日前，外交部發言人郭嘉昆表示，中方注意到美國的主要貿易伙伴已經紛紛作出回應。貿易戰、關稅戰沒有贏家，沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的。郭嘉昆說，美方的做法違反了世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制和各國人民共同利益，也無益於解決自身問題。

本文轉載自「觀察者網」

