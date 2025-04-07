HashKey茹海陽料港虛幣平台將出現整合潮　另港元穩定幣具潛力

HashKey交易所事業群聯席 CEO 茹海陽接受訪問時表示，Web 3未來主要在開放質押服務（Staking）、吸引全球流動性、探索衍生品交易及融資借貸、調整冷熱錢包及保險比例、跨部門及跨監管轄區協作等領域發展。



被問及貿易戰對虛擬資產的影響，他指目前Bitcoin 比特幣的總市值與美股前七大公司的規模相當，成為風險資產，受到大市影響。而幣價下跌令客戶新增數量有所下滑，屬正常市場周期。

茹海陽指出幣價下跌令客戶新增數量有所下滑，屬正常市場周期。（廖雁雄攝）

料港虛幣平台將出現整合潮

證監會去年加速批出虛擬資產交易平台（VATP）牌照，茹海陽認為，香港合規所數量較多，未來將出現整合潮，由於營運成本高，可能有部分牌照持有人退出。

對於證監會批准VATP提供質押服務，茹海陽表示，平台有計劃向證監會申請開通相關服務。

茹海陽認為，香港合規所數量較多，未來將出現整合潮，由於營運成本高，可能有部分牌照持有人退出。（廖雁雄攝）

港元穩定幣具潛力

他續指，香港目前擁有超過2,000家9號牌的資產托管公司，但相關監管框架尚未完全清晰。隨著規範完善，本地ETF產品市場規模將逐漸上升。

穩定幣方面，他指出，穩定幣在跨境貿易中的交易量一個月已超過7,000億美元，接近Visa，而香港穩定幣立法已通過一讀，預計二讀將加快，料在全球競爭中，美元穩定幣佔主導，港元或離岸人民幣穩定幣具有潛力，同時銀行業也有意探索穩定幣跨境結算的作用。