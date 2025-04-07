美股｜ 3大指數瀉逾4%後收窄　蘋果Tesla挫逾半成　中概股跌7%

市場憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅措施損害經濟，紛紛改尋避險資產、棄股買債。美股周一（4月7日）早段大幅波動，3大指數曾瀉逾4%，但期間一度大幅反彈，隨後再度回落但跌幅收窄。其中，重磅股個別發展，蘋果最新跌6.02%、Tesla跌5.47%；Nvidia則反升1.11%，Amazon漲0.29%。



圖為2025年4月2日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

道指最多跌逾1700點 納指挫逾5%

截至本港凌晨0時10分，道指報37,444點，跌870點或2.27%；納指最新報15,313點，跌274點或1.76%；標普500指數報4,980點，跌93點或1.84%。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數跌逾7%。

道指早段最多曾跌1,703點或4.4%，期間曾倒升最多892點或2.3%；納指最多曾跌803點或5.1%，期間曾倒升704點或4.5%；標指最多跌4.7%。期間曾倒升172點或3.4%。

油價跌逾1% Bitcoin價格跌穿7.9萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報60.88美元，跌1.11美元或1.79%；倫敦布蘭特期油每桶報64.33美元，跌1.25美元或1.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,744.40美元、24小時內跌逾4%。