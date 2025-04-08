美國關稅｜歐股連跌第四日 3大股市同跌逾4%
撰文：蕭通
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受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅衝擊，歐洲股市大幅下跌。泛歐Stoxx600指數周一（4月7日）收報4659.95點，跌218.36點或4.48%，跌至2024年1月以來新低，也是連續第四個交易日下跌。英、法、德3大股市亦跌至少4%。
德國DAX指數收報19782.25點，跌922.77點或4.46%；英國富時指數收報7702.00點，跌352.98點或4.38%；法國CAC指數收報6927.12點，跌347.83點或4.78%；西班牙IBEX指數收報11796.00點、跌634.60點或5.11%；意大利FTSE MIB指數收報32823.00點、跌1826.22點或5.27%。
歐洲央行估計，美國全面徵收關稅的措施，將導致歐元區經濟增長下降0.3個百分點，而歐盟對美國徵收反關稅，將令損失進一步增至0.5個百分點。
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