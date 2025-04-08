關稅戰｜「新債王」岡拉克：聯儲局不具備恢復減息條件

近期環球股市因關稅戰而大幅下跌，外界更憧憬聯儲局將會在6月重新減息。不過「新債王」岡拉克卻認為，當局不具備恢復降息的條件。由於聯儲局處境艱難，他預計當局降息前會先縮減資產負債表，又認為目前美國經濟出現經濟衰退的可能性較大。



另一方面，《彭博》引述前摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，美國總統特朗普的政策，或會即將屈服於壓力。這位因過去幾年堅定看跌而聞名的表示，「特朗普看跌期權」在標普500指數跌至4,800點左右的水平，這較當前交易水平低約300點。該指數盤中稍早一度逼近該水平，隨後因市場猜測特朗普可能放寬關稅政策而劇烈反彈。「他開始意識到他基本上已經輸了……從他的肢體語言以及客觀上他周圍正在發生的事來看，我們已經接近所謂的特朗普看跌期權了。」

瑞銀﹕美國企業盈利或出現無增長

此外瑞銀投資銀行首席策略師Bhanu Baweja表示，特朗普的關稅可能會打擊消費者需求，或導致標普500指數成份股公司今年的盈利毫無增長。Baweja周一在與記者的電話會議上表示，美國國內生產總值(GDP)增速每下降1個百分點通常伴隨着盈利增速下降6.9個百分點。「我們接下來的情況可能會更糟，」這位策略師表示，「在美國，盈利可能出現零增長，甚至可能出現負增長，這種情況也不無可能。」