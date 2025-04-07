「黑色星期一」如期而至　關稅戰頂不住壓力的就是輸家

在關稅陰雲籠罩下，「黑色星期一」如期而至，全球市場暴跌。4月7日開盤，日經225指數大跌近9%，創2023年10月以來新低；韓國綜合指數跌超5%，創2023年11月以來新低；台灣加權指數大跌近10%，觸發熔斷機制；澳洲標普/ASX 200指數跌超6%，創2023年12月以來新低；新加坡海峽時報指數跌超7%；港股恒生科技指數跌超11%，恒指跌超9%；A股滬指開跌4.46%，深證成指開跌5.96%，創業板指開跌6.77%。其他市場，布倫特原油期貨跌3%，WTI原油期貨跌近3%，倫錫大跌超9%，倫銅跌6%，倫鋁跌2%。



在4月4日（周五），美股已經連續兩日重挫，道指大跌逾2200點，美股三大指數跌幅均超5%，納指進入熊市，萬得美國科技七巨頭指數跌5.62%，Tesla跌超10%，英偉達跌逾7%。截至收盤，道指較歷史最高收盤紀錄低逾10%，確認進入修正區間，納指較歷史最高收盤紀錄下跌超過20%，確認進入技術性熊市區間。上周，道指跌7.86%，標普500指數跌9.08%，納指跌10.02%。美國總統特朗普發文喊話讓美國人民「挺住」。

市場如此巨震，是因為中美兩個大國正面交手了。特朗普在號召美國人要「挺住」，中國則堅決反擊到底。在特朗普簽署了這份「對等關稅」行政令後，中國立即做出了強烈的反制。中國政府立刻給了7記重拳（更多內容見：《特朗普關稅｜中國「七連發」組合拳精準反擊 美國搬石頭砸自己腳》）對美所有進口商品加徵34%關稅、16間美國實體被「出口管制套餐」伺候、11間美企打入「不可靠實體」、中重稀土出口直接上鎖，都精準打在了七寸上。更重要的是，從態度到行動，中國堅定而又決絕。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普還在那聲稱「中國遭受的打擊比美國嚴重得多」，還表示，全面關稅政策正在以前所未有的方式讓就業和商業重回美國，並稱對美新投資已經超過了5萬億美元，而且還在快速增長。 可打臉的是，華爾街股市連續兩天重挫，市場預計，美國股市過去兩天縮水5.9萬億美元。華爾街股市的表現，就是美國金融界對關稅戰信心和前景最好的回答。

不僅華爾街用「數字投票」表明立場，美國內也立即就掀起了大規模的抗議浪潮。周末，美國全國各地舉行超過千場抗議示威活動，反對政府削減開支、打擊移民和加徵關稅等，有上百個社會團體參與，抗議地點涵蓋紐約、芝加哥、波士頓、西雅圖、洛杉磯等。

對特朗普的「對等關稅」，中國是最先、最清晰有所行動的國家。如此一來，這場關稅戰中美比的就是誰的承受力更強，誰的經濟韌性更強。實際上，誰輸誰贏，比的已經不是雙方的打擊力度的大小，而是在比雙方的國民承受傷害的能力。對於中國來說，目前正值復興強國的關鍵時刻。正應了那句，中華民族距離復興偉大強國的夢想從未有過這麼近，而一旦這一次的復興進程被美國打斷，再想復興可就難上加難了。這就決定了中國沒有退路，也就是隻能是一往直前。

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）宣布「對等關稅」計劃後，中方周五（4日）「多箭齊發」採取反制措施。特朗普其後表示，中國失策了，他們開始驚慌，而且不能承受有關後果。（Truth Social@realDonaldTrump）

特朗普不管不顧打關稅戰的目的，是非常明確。那就是他經常提到的重振美國製造業，也就是迫使其它國家特別是歐洲國家對美加大投資，幫助美國重振製造業。這就決定了他不會輕易對任何國家的關稅進行調整。而這一點他自己也曾經說的非常明確，那就是這一次的對等關稅是永久的。

他的目的並不完全在於其它國家對美國降低關稅，而主要是逼着其它國家的特別是歐盟增加在美國的投資。也就是要用世界的錢來幫助美國重振製造業。但重振美國製造業不是有金錢就能實現的。一需要時間，二需要良好的基礎設施建設配套，三需要大量技術工人和工程師。

2024年9月13日，美國華盛頓州倫頓（Renton），波音工廠的工人聚集在生產設施入口附近的糾察線上進行首日罷工。（Reuters）

四年時間不可能完成這麼艱鉅的任務。要建立一套完整的製造業體系，就得要良好的基礎建設做為配套。而美國的技術工人和工程師已面臨嚴重缺乏的局面。也就是說，未來四年時間裏，實際上是美國經濟的衰退速度在與特朗普重建制造業的速度比賽。重建的速度不及衰退的速度，那結果就是美國經濟的崩潰。

反觀中國，中國已經是世界第一製造大國，擁有世界上最好的基礎設施。如今在高科技、高端製造以及高端材料領域又取得了重大的突破，正在擺脱對美國的依賴。中國早就開始了深化改革開放，也早就開始了經濟結構調整轉型，中國以內部大循環為主的雙循環經濟圈已經初具規模，經濟的承壓力或者說韌性也非美國所比。而要比國民承受力和忍耐性，中國要說第二就不敢有國家稱第一。不管是良性還是惡性競爭，中國都已經有所準備，

實際上，美國股市表現已經表明了信心不足甚至是悲觀。連特朗普的內閣成員都出現了嚴重的分歧和矛盾。特朗普號召美國人挺住，那就說明他自己也已經是失去了信心，或者說是心中已經沒了底，而中國則在反制問題上絕不含糊。

中國這一次如此大力度的反制，就是要給世界各國做一個榜樣或標杆。而世界各國也都在觀望中美關稅戰的走向。只要中國頂住不退，只要美國經濟受損明顯顯現，不要說他國，就是美國人自己都得向特朗普發起猛烈的攻擊。

這一場關稅戰，中國經濟肯定會受損，使得本就復甦乏力的世界經濟是雪上加霜，全球市場的巨大震動就是最真實的表現。這場關稅戰註定「沒有贏家」，可頂不住壓力的一方卻註定是失敗者。特別是美國，一旦這一次失敗，那美國的金融經濟霸權將進一步的被嚴重削弱。特朗普呼籲美國人民保持耐心，稱「儘管不容易還是要挺住」。但這都是要看結果的，「挺住」並不容易。但有一點特朗普說的是對的——「最終結果將會是歷史性的」，讓我們拭目以待。