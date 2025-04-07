上證指數收挫逾7%跌幅5年來最大　A股各板塊全線下挫｜環球股災

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，中國宣布反制措施，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，中美貿易戰升溫，環球爆發股災。



A股7日（周一）在清明節假期後復市顯著下挫，滬指（上證指數）失守3100點，收市報3096點，跌245點，跌幅7.34%，創5年最大單日跌幅。



此外，深成指報9364點，跌1001點，跌幅9.66%。創業板指報1807點，跌258點，跌幅12.5%。

A股各板塊全線下挫，其中半新股跌逾14%；電子訊息股跌逾12%；石油、機械股跌逾11%；化工、傳媒娛樂股跌逾一成；汽車製造股跌9%；鋼鐵、房地產、有色金屬、煤炭、水泥股跌逾8%；金融、生物製藥股跌逾7%。

中央匯金公司發布公告指，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。