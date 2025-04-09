關稅戰｜美前財長薩默斯憂美國經濟陷衰退　或導致200萬人失業

美國總統特朗普大打關稅戰，引發市場人士對美國經濟陷入衰退的憂慮。哈佛大學經濟學教授、美國前財政部長薩默斯於周二（8日）表示，由於特朗普政府正在實施的關稅措施，美國目前可能正朝着經濟衰退的方向發展，可能導致約200萬美國人失業，每個家庭將面臨至少5,000美元的收入損失。



大行摩根大通指出，與美國經濟密切相關的股票消化的經濟衰退概率已飆升至近80%。與此同時，儘管資金壓力可能加劇，但信用產品投資者仍保持樂觀。

根據摩根大通基於市場的經濟衰退指標儀表盤，在最近的拋售中遭受重創的羅素2000指數目前反映出的經濟衰退可能性達79%。其他資產類別也在發出警告，如標普500指數顯示經濟衰退的可能性為62%，基本金屬顯示的概率為68%，5年期美債對應的概率為54%。相比之下，投資級信用市場消化的經濟衰退概率僅為25%，而去年11月時這一概率為零。

高盛憂股市出現周期性熊市

經濟前景存陰霾亦拖累股市表現。高盛策略團隊分析師表示，隨着經濟衰退風險加劇，美國股市拋售很可能演變為更持久的周期性熊市。周期性熊市通常持續兩年左右，需要五年時間才能反彈至起點。高盛表示，與一次性事件驅動型衝擊不同，周期性熊市反映的是經濟周期本身的變化。

另外，貝萊德周一將美股三個月展望從增持下調至中性，並表示「鑑於全球貿易緊張局勢的升級，預計短期內風險資產將面臨更大壓力」。