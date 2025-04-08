關稅戰如最後稻草　歷史進入另一時代

面對中國加徵反制34%關稅，美國總統特朗普揚言會再徵收五成關稅。外交部周二（4月8日）表示如果美國執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。即使環球股市似乎喘定，但沒有人敢低估目前面對的地緣政治及經濟風險。



特朗普政府聲稱，美國長期面對高關稅壁壘，因而承受龐大的貿易逆差、製造業職位以至是財富外流，甚至構成了國家安全威脅。憑藉所謂的「對等關稅」，特朗普聲稱可以撥亂反正、回復公平交易。不管「開天殺價」是否談判技倆，即使如市場上的樂觀派所期望，美國政府最終會將關稅下調至相對「溫和」的水平，但很可能也是10%至15%，亦即是大幅高於以往的水平，甚至高於一些傳統意義上的高關稅國家。經濟代價已毋庸贅言，物價上升、貿易萎縮，加上關稅政策一時一樣，會嚴重抑制企業的長期投資意願。由於企業不得不「睇定啲」，最終將拖累經濟增長。

全球化時代走向終結

再者，美國當前面對的經濟困境，很大程度上也因為列根時代以來的新自由主義，減稅、去監管、削弱工會力量，經濟發展的成果嚴重地集中於資本家和技術專才，中低技能的勞工——特別是傳統製造業工人——要麼人工停滯不前，要麼飯碗隨時不保。隨着以亞洲為主的發展中國家富起來，美國人一方面失落了昔日的相對優越地位，另一方面與國內精英的差距也日益拉大。在雙重失落之下，民粹主義、保護主義和反全球化情緒高漲，特朗普於是乘勢而起，並拿中國等發展中國家作為替罪羊。

須知道自九十年代以來，自動化、機械技術開始取代勞動力，本來就削弱了發展中國家的比較優勢。現在再加上特朗普揮舞關稅大棒，對越南、柬埔寨、墨西哥等依賴對美出口的國家堪稱最後一根稻草。即使他們甘心「跪低」，但肯定已不可能寄望恢復原本的出口榮景。中國的「底氣」在於其早已重視內需市場、培育中產階級，提升零售、餐飲、旅遊等服務業的生產力和就業機會。把中國的經濟增長簡化為廉價出口，只會忽略了當前各國都必須適應全球經濟結構的變化，探索可持續發展的出路。

霸權的黃昏是世界的曙光？

由柏林圍牆倒塌至新冠疫情的三十多年，全球經濟由美國的新自由主義主導，商品、資本和技術大規模流動。只是中國一方面擁抱國際貿易，另一方面在國內維持政府對市場的主導，控制社會差距的擴大。如今特朗普一方面搞重商主義、保護主義，但在國內卻繼續減稅、去監管，不但無法解決美國的深層次結構矛盾，在民粹政治下更加令到國際社會充滿風險。

二戰結束至今、長達八十年的國際秩序正處於瓦解之中，但霸權的黃昏未必不是世界的曙光。所謂「美國治世」（Pax Americana）時代，享受了和平的主要是北美和歐洲，但在越南、伊拉克等非西方世界，戰爭卻從未遠去，如今更臨到歐洲東陲之烏克蘭。未來的國際秩序很可能不再由單一霸權或幾個大國主宰，「全球南方」國家已經成為積極參與者，甚至希望改革現時的國際體制。金磚國家（BRICS）不只多了埃及、印尼、阿聯酋等，還有泰國、馬來西亞等多個伙伴國。他們不可能再任由美國予取予求、雙重標準，而是要求協商、合作、共贏的國與國關係。

如果把特朗普的「對等關稅」只看作是又一場貿易戰，那只會低估這個百年未有之大變局。事實上，我們正處於歷史的轉折點，舊有的秩序和模式正在瓦解，但新的形態尚未完全成型。貿易保護主義抬頭、社會不平等擴大、地緣政治競爭加劇以至是人工智能對生產方式和產業結構的顛覆，各方面都充滿不確定。這個歷史性轉變是危機還是機遇，取決於各個政府如何應對轉型，哪個社會更能夠適應新時代。