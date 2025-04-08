關稅戰｜內地專家倡應對3大原則5大建議：加快構建非美世界聯盟

美國總統特朗普（Donald Trump）7日警告，假如中國不收回對美國的反制關稅，美國將在9日起對中國貨品加徵額外50%關稅。白宮指，若加上即將實施的34%「對等關稅」，今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。



粵開證券首席經濟學家羅志恒8日（周二）在內媒《界面新聞》發文，提出中國應對特朗普關稅的三大原則和五大建議，建議強力反制外也要保留對話機制、加快構建非美世界聯盟和強化區域合作、持續強化自身實力。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

三個原則

三個原則分別為「以鬥爭求團結」、「團結一切可能團結的力量」、「立字當頭、做好自己的事」。

文章指，對於美國單邊保護主義政策提出有力反制外，也要保留對話機制，爭取合作空間；團結一切可能團結力量，加快構建非美世界聯盟和強化區域合作，構建國際統一戰線；持續強化自身實力才能在博弈中爭取主動權。

五點建議

文章又提出五點建議，第一點為祭出更精準有力的反制措施，豐富非關稅手段，保留溝通機制爭取達成階段性協定。

第二點為致力於建構國際利益共同體，強化與歐洲、日韓、東盟、拉美、非洲等合作，對這些國家大幅下調關稅，並牽頭構建非美國家的內部低關稅乃至零關稅自由貿易體系。

第三點為積極擴大內需，短期先根據形勢需要追加財政預算、盡快降準降息、推出「中央房地產穩定基金」，中長期將中國建設為全球最大消費市場。

第四點為紓困出口相關產業、穩定就業市場，強化民生兜底保障。

第五點為將外部壓力轉化為深化改革的動力，提高經濟潛在成長速度。

文章強調，美國有工作成本高、產業鏈配套不足、環保成本過高等問題，美國獨立再工業化是不切實際的，也正因為如此，目標和效果的背離將提高特朗普關稅戰烈度，貿易戰的長期性和嚴峻性為必然結果。