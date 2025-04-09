關稅戰｜施永青稱香港可成購物天堂　零售及旅遊業將大翻身

美國政府宣布對所有貿易伙伴徵收「對等關稅」，觸發美國市民對未來物價上揚的憂慮。中原集團創辦人施永青於旗下報章專欄卻指出，由於香港對大部份輸港商品不徵收關稅，令香港商品較世上較多有關稅國家便宜，香港的生活指數較其他地方低，可以吸引更多海外與內地人才來港發展，對香港經濟發展非常有利。



他指出長期以來，香港對絕大部分輸港的外地貨品都不收任何關稅(煙、酒、汽車與汽油除外)。在全球化的影響下，大部分地方都降低了他們的關稅，令香港的這項優勢變得沒有以前那麼明顯。現在美國突然向全球所有國家都瘋狂加關稅，導致很多國家都選擇報復，向美國徵收對等關稅，這將導致整體的貿易成本增加，商品價格在全球將全面上升。不但各國產品在美國市場的價格會上升，美國的產品在各國市場的價格亦會上升。唯獨香港不會向外來商品徵收一分錢關稅。

港生活指數將回落吸引外來人才

他又指出這將令香港市場上出售的商品，比世上大多數有關稅的國家都要便宜，香港的生活指數會比世界其他地方都要低，只要「賺少少錢」，就可以過相對充裕的生活。這特別吸引更多海外與內地的人才來港發展，對香港的經濟發展非常有利。

此外，對外地遊客而言，很快會發現香港原來是購物天堂，因為除了免關稅外，還不收銷售稅與增值稅，導致很多商品在香港市場的售價都顯得十分便宜，其價格差少的也有10%，多的可超50%。

在這種情況下，各國的旅遊人士，都會樂於把香港納入行程之中，因為只要途經香港的時候買點東西，省下來的錢就足以買機票有餘。這對美國人與內地人尤其如是。相信香港的旅遊業與零售業都可以在今年末來個大翻身。