關稅戰｜葉劉：全球陷衰退、財赤難派錢　內地客可來港睇美國電影

美國向全球貿易伙伴加徵關稅，當中更向中國貨品徵收104%關稅。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（9日）估計，對全球影響與金融風暴相若，如貿易戰持續，或長達兩年之久，屆時全球一定陷入衰退。但港府正面對財赤，難再透過派錢等方式刺激經濟。



她又指，香港作為自由港不會採取反制措施、不會報復，並引述有報道指內地不容許美國電影上映：「那你來香港看吧」香港反而是最清晰、穩定，做生意最重要是確切性。



葉劉淑儀指貿易戰持續可能長達兩年（廖雁雄攝）

葉劉淑儀今日在新城電台一個節目中說，行政長官李家超昨日（8日）説的很清楚，本港根據《基本法》是自由港來的，加入世界貿易組織時承諾70%貨品不會加關稅，所以本港不會採取反制措施，任何貨經過香港都不會有關稅。

美國宣布對中國貨再加徵五成關稅，令中國貨品的關稅加至104%。她稱，美國再加徵關稅無意思，因為全球很多地方的貿易在關稅戰下已暫停，對全球打擊大，商界對未來發展持觀望態度，但對香港反而比較好，因為香港穩定，不會報復。

現在有報道指內地不容許美國電影上映，那你來香港看吧，香港反而是最清晰、穩定，做生意最重要是確切性。 行政會議召集人葉劉淑儀

她又說，美元轉弱，港元亦轉弱，估計有利吸引遊客。而李家超公布會在七方面加大力量支援企業，都是政策方向，建議政府參考泰國、新加坡等國家，進一步考慮與最受打擊的行業商討可提供甚麼具體支援措施，例如出口信貸保險實際可以如何作更好安排。

李家超昨日（8日）批美國加徵關稅是霸凌野蠻，並宣布本港有七項措施應對（資料圖片/廖雁雄攝）

建議思考如何減省開支

她又估計，如貿易戰持續，或許達兩年之久，屆時全球一定陷入衰退，實體經濟萎縮，惟港府正面對財赤，難再透過派錢等方式刺激經濟，反而要思考如何減省開支，例如檢視是否減少公務員數目，從而釋放一些勞動力返回私人市場，減輕私營機構人手不足和加薪的壓力。