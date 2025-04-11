特朗普關稅｜彭博︰摩通策略師評論關稅政策時　隱去部份報告內容

《彭博》報道，被摩根大通CEO戴蒙譽為該行「最具思考力的人之一」的策略師，正以一種不同尋常的方式表達華爾街對特朗普政府的忌憚。



周一，在特朗普調整關稅立場之前，Michael Cembalest在一場以關稅為主題的客戶演示會的結尾留下一句意味深長的話。在把特朗普的關稅政策稱為「蠻力錘擊」後，他說，出於對公司和同事的考慮，他隱去了部分材料內容。

策略師稱首次發言要斟酌言辭

Cembalest的發言基於上周的一份報告，其中他主動塗黑了數段文字內容，並將標題定為《一線CEO對「解放日」的坦率直言（塗黑版）》。

Cembalest在做客戶演示時說，「這是我第一次在會議中必須謹慎斟酌自己的言辭，不能再單純只考慮它們如何反映我們對市場和經濟的看法。」他補充說，在自己30多年的職業生涯中，從未如此小心應對這些因素。

他說，「如今，人們會因為自己的觀點和言論而被不合理地追責，在這次會議上，我已經說出了大部分想說的話——但並不是全部。」

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

摩根大通一位發言人在聲明中表示，「Michael的研報涵蓋了政府政策的目標、機遇與風險」。報導指Cembalest目前擔任摩根大通資產與財富管理部門的市場與投資策略主席，其本人拒絕作出置評。其報告及演講視頻均可通過摩根大通官網查閱。

Cembalest在演示結尾並未明確提及特朗普，但他的發言背景顯而易見。

白宮一位發言人在聲明中表示，特朗普團隊致力於「清除聯邦政府中的浪費、欺詐和濫用行為，這也包括那些違反聯邦法律的律師行和大學。」

Cembalest在周一的演示中強調，他原本希望納入各方對特朗普關稅計算公式的批評意見，但被告知不能這麼做。他在網絡研討會上表示：「我本來蒐集了一批犀利而尖銳的反饋，可是合規部門不希望我引用這些內容，因為他們認為這些評論過於負面，有失偏頗。」