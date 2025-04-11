特朗普關稅措施惹內幕交易之嫌　民主黨促徹查　白宮批：玩弄政治

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前公布「對等關稅」措施，導致美股連日受挫。他其後於9日在社交媒體發文呼籲民眾應趁機「買股票」，並在同日宣布暫緩對中國以外的「對等關稅」，刺激美股急升。民主黨人這舉動有股票內幕交易之嫌，要求監管機構徹查特朗普及其核心圈子是否有從中非法獲利。對此，白宮副發言人德賽（Kush Desai）4月10日為特朗普辯護，並批評民主黨人玩弄黨派政治遊戲（partisan games）



美媒CNBC報道，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）10日表示， 他們需要徹底查明潛在的股票操縱行為，包括眾議院共和黨會議成員是否已事先了解特朗普暫緩「對等關稅」的決定。

他被問及是否認有議員可能做了一些違法或違反道德行為時，指一些國會議員將積極要求答覆，特別是與過去幾日可能發生的股票交易有關。

圖為美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）2023年9月30日在在國會山莊向記者發表講話。（Reuters）

面對外界的質疑，德賽在一份聲明中表示：「面對媒體不斷的危言聳聽，美國總統有責任向市場和美國人保證他們的經濟安全。」

他批評，民主黨幾十年來一直抨擊中國的詐騙行為，現在他們卻因黨派原因針對特朗普，而不是慶祝後暫成功透過暫緩對華以外「對等關稅」逼中國走入困境。

這張路透社於2025年4月10日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型、美國國旗及寫着「關稅」的標籤。（Reuters）

報道指，眾院金融服務委員會民主黨議員沃特斯（Maxine Waters）預計將致函兩大政府監管機構，要求對特朗普早前的關稅措施進行調查。