特朗普關稅措施惹內幕交易之嫌 民主黨促徹查 白宮批：玩弄政治
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前公布「對等關稅」措施，導致美股連日受挫。他其後於9日在社交媒體發文呼籲民眾應趁機「買股票」，並在同日宣布暫緩對中國以外的「對等關稅」，刺激美股急升。民主黨人這舉動有股票內幕交易之嫌，要求監管機構徹查特朗普及其核心圈子是否有從中非法獲利。對此，白宮副發言人德賽（Kush Desai）4月10日為特朗普辯護，並批評民主黨人玩弄黨派政治遊戲（partisan games）
美媒CNBC報道，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）10日表示， 他們需要徹底查明潛在的股票操縱行為，包括眾議院共和黨會議成員是否已事先了解特朗普暫緩「對等關稅」的決定。
他被問及是否認有議員可能做了一些違法或違反道德行為時，指一些國會議員將積極要求答覆，特別是與過去幾日可能發生的股票交易有關。
面對外界的質疑，德賽在一份聲明中表示：「面對媒體不斷的危言聳聽，美國總統有責任向市場和美國人保證他們的經濟安全。」
他批評，民主黨幾十年來一直抨擊中國的詐騙行為，現在他們卻因黨派原因針對特朗普，而不是慶祝後暫成功透過暫緩對華以外「對等關稅」逼中國走入困境。
報道指，眾院金融服務委員會民主黨議員沃特斯（Maxine Waters）預計將致函兩大政府監管機構，要求對特朗普早前的關稅措施進行調查。
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