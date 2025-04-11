關稅戰｜曾沽空港元　基金經理Kyle Bass指對華貿易戰　美佔上風

《彭博》報道，曾沽空港元的Hayman Capital Management創辦人Kyle Bass表示，美國總統特朗普在與中國不斷升級的貿易戰中佔據上風，因為美國從中國進口的商品數量龐大。



他表示，「如果我們在關稅問題上針鋒相對，中國會處於劣勢，因為在兩國之間流動的商品和服務數額並不完全對等」，「我們確實預計人民幣將會大幅貶值」。

Kyle Bass表示，美國在重新審視其全球貿易關係並試圖控制聯邦預算赤字的過程中，可能需要經歷一次「短暫的衰退」。「我們必須做出一些艱難的抉擇」，「這兩件事可能都會導致輕微的衰退，如果真是這樣，我們可能需要經歷一次短暫的衰退，以此來重建我們的經濟基礎」。

美國總統特朗普（Donald Turmp）對各國打開關稅大戰，引發全球巿場動盪。（Reuters）

他又指出特朗普提高關稅的舉措可能會導致部分被捲入關稅戰的商品出現輕微的通脹上升。不過短期的陣痛將有助於美國經濟建立更穩固的基礎。「這是一次必要的重置，以便我們未來能夠重新增長，並實現利潤更高的增長」。