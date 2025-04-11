關稅戰｜中國限制進口荷里活電影　特朗普不以為然

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起全球關稅戰，但其後宣布暫緩大部分國家的徵收關稅行動，惟中國除外。華府至今對中國的關稅達145%，北京方面則揚言「奉陪到底」，並推出多項反制措施，包括減少進口美國電影。特朗普則對此不以為然，有業界亦認為，措施的影響或不會太大。



霍士新聞（Fox News）及娛樂雜誌《Variety》4月10日報道，特朗普主持內閣會議時被問到中國針對美國的文化出口，笑稱「我好像聽過更壞的情況」，話畢整個室內就充滿笑聲。

中國在過去30年間，每年進口10部荷里活電影，不過路透社引述美國電影業界人士指，荷累活電影在中國的票房近年明確減少，因此估計今次的限制令所帶來的財經衝擊或不會太大。

圖為2025年4月10日，美國總統特朗普在白宮主持內閣會議。（Reuters）

中國國家電影局同日較早時表示，華府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低，因此將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。當局亦重申，中國是全球第二大電影市場，北京方面始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。

報道提到，荷里活電影目前佔中國電影票房大約5%，雖然《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）在全球開畫後，成為首部力壓《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）稱霸中國票房的美國電影，但後者就擊敗《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），創下史上最高收入的動畫作品。