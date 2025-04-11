長和賣碼頭｜WSJ︰內地已接洽國企及中港富豪　研收購長和港口

長和（0001）擬向貝萊德牽頭財團出售巴拿馬港口的海外碼頭業務。《華爾街日報》引述消息人士報道，中國政府已經與內地及香港的一些億萬富豪、以及國企接洽，詢問是否有興趣收購這些港口。



消息人士稱，中遠海運集裝箱運輸有限公司以及招商局集團等的中國國有航運巨頭，已開始與長和進行非正式談判，有可能在貝萊德的交易失敗後接管部分港口。

長和上月與貝萊德牽頭的財團簽署原則性協議，以142億美元出售和記港口80%權益，當中包括位於巴拿馬港口碼頭業務。連同從和記港口收回的50億美元貸款，如落實交易長和可以收回190億美元資金。

有報道指出，長和與貝萊德原訂於4月2日簽署有關巴拿馬港口碼頭的協議，惟於上月28日有本地傳媒引述消息指出，長和本周不會簽署任何協議。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

摩通料事件發展有4種可能性

早前摩根大通表示，此事件存在4種可能情景，包括﹕第一，交易照常進行，但可能對長和在內地和香港的業務產生影響；第二，交易可能以修改後的形式進行，例如僅出售巴拿馬港口而不出售其餘港口，或是買家財團發生變化，亦或協議中增加確保中國船舶在待出售港口權益的條款；第三，交易徹底取消；第四，這些港口或至少部分港口隨後被出售給其他買家或中國國企，而非全部出售給一個財團。

摩根大通表示，巴拿馬的兩個港口碼頭業務以外港口的獨家協議有效至7月27日，相信長和將在限期前盡力解決與各利益持份者的衝突，如果出現延期，也不會感到意外。