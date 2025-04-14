關稅戰｜鱷王達里奧料美經濟陷衰退邊緣 最擔心出現呢種情況！
撰文：張偉倫
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對沖基金橋水（Bridgewater）創始人、「鱷王」達里奧（Ray Dalio）表示，他對美國總統特朗普關稅及經濟政策的最大憂慮是威脅到環球經濟。
達里奧周日（13日）接受全國廣播公司（NBC）訪問時稱，美國經濟已接近衰退邊緣，屬於關鍵時刻，而最令他擔心的不是美國經濟陷入衰退，而是更嚴重的情況，這包括環球貿易受到重大干擾，美國國債攀升及新興強權徹底改變二戰以來的國際經濟及地緣架構。他認為，最壞情況下，世界秩序由以美國為主導變為兩大體系的秩序。
歷史受五大力量影響
達里奧相信，歷史是受五大力量影響，分別是經濟，內在政治衝突，國際秩序，科技及天災。湮然特朗普關稅政策有清晣目標，但執行起來卻出現很大的混亂，足以導致環球衝突。
再次重申將財赤限制佔GDP 3%
達里奧上周三（9日）在社交媒體X發帖，促請中美兩國商議雙方皆有利的貿易協議，容許人民幣兌美元滙價升值及應對債務問題。
另外，達里奧再次重申，美國國會應將政府財赤限制在本地生產總值（GDP）的3%以內。他相信，如果不解決債務及財赤，美國面對的問題遠不止衰退，而是美元地位受衝擊。
他指出，美國一旦同時受到國際衝突及內在衝突夾擊，情況將較1971年取消金本位及2008年金融海嘯更嚴重，而只有議員聯手，才可望避免有關問題的發生。
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