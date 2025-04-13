關稅戰｜毛寧分享列根演講：發動貿易戰是讓美國人丟飯碗最快方式

4月12日，中國外交部發言人毛寧在社交平台X上分享了一段美國前總統列根（Ronald Wilson Reagan）1985年的演講影片，片中列根說道，「發動貿易戰是摧毀就業，讓美國人丟飯碗的最快方式。」



毛寧發布上述貼文之際，在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」，但對華輪番加徵畸高關稅。面對美國濫施關稅做法，中方11日堅決反制，宣布對美所有進口商品加徵125%關稅。

片中列根說道，如果貿易夥伴無法對美國銷售產品，他們又怎麼有錢購買美國出口的商品？結果只能是更多美國人失業。貿易保護往往只會讓受保護產業變得更弱，愈發喪失與外來商品競爭的能力。

列根指出，貿易平衡已成情緒性議題，有人聲稱貿易赤字導致數百萬人失業，1980年美國存在貿易順差時，就業人口約9,900萬。如今出現貿易逆差，就業人口突破1.07億。在貿易赤字持續擴大的背景下，美國自1980年以來，淨增就業機會逾750萬個，自由、開放、成長的經濟使美國在1985年創造了史上最高就業記錄。

他最末說道，「而發動貿易戰恰恰是摧毀這些就業，讓美國人丟飯碗的最快方式。」此前，毛寧在也曾在X平台分享列根在1987年的演講影片。影片中列根表示：那些高喊著「對外國貨加徵關稅」的人看起來是愛國，要保護美國產品和就業，但這種保護最終會毀滅美國的產業創新和競爭力。

先前在4月7日，毛寧也曾在X平台分享美國前總統雷根在1987年的演講影片。影片中雷根表示，那些高喊著「對外國貨加徵關稅」的人看起來是愛國，要保護美國產品和就業，但這種保護最終會毀滅美國的產業創新和競爭力。

毛寧在12日亦轉發美國前總統約翰·甘迺迪1961年在華盛頓大學的演講影片，並配文稱，「即使作為世界超級大國，也需要保持一點謙遜。」

甘迺迪在影片中說道，「我們必須承認，美國既非全知，亦非全能。我們只佔世界人口的6%，無法將自己的意志強加到世界另外94%的人身上。我們無法糾正所有的錯誤，或每次都扭轉敗局。因此，美國方案不是每次都能解決世界的問題。」

中國外交部發言人林劍11日表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但不怕打。 「我想強調，如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為！中國從來不吃這套！任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」