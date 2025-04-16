關稅戰｜美股先升後回落　道指收市倒跌155點

撰文：蕭通
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美國關稅政策不明確，繼續削弱投資者信心，美股周二（4月15日）先升後回落，結束前兩個交易日的升勢。道指日內最多曾漲266點，至收市倒跌155點；納指最多曾漲0.88%，至收市倒跌0.05%。

圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.49%　恒指夜期低水11點

道指收市報40,368.96點，跌155.83點或0.38%；納指收報16,823.17點，跌8.32點或0.05%；標普500指數收報5,396.63點，跌9.34點或0.17%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.49%。其中，阿里巴巴跌1.48%，愛奇藝則漲6.71%。

恒指夜市期指收報21,455點，跌32點或0.15%，較恒指收市21,466點，低水11點，成交10,995張。

2015年12月8日，一架波音737MAX飛機停泊在在美國華盛頓州的波音工廠機庫外。（Reuters）

Nvidia升1.35%　波音跌逾2%　Netflix漲近半成

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.35%，為升幅最大道指成份股，每股收報112.20美元；Tesla升0.70%。蘋果則跌0.19%、Amazon跌1.39%。

波音跌2.37%，為跌幅最大道指成份股，有報道指中國已向國內航空公司下令，停止接收波音任何飛機。另外，Netflix股價漲4.83%。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元指數重上100 　現貨金價上揚 　油價約跌0.3%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（4月15日）在匯市尾市收報100.21，升0.58%。 其中，美元兌日圓於匯市尾市報143.15 ，升0.13%。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報61.33美元，跌0.20美元或0.33%。倫敦布蘭特期油收報64.67美元，跌0.21美元或0.32%

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,229.22美元，升19.94美元或0.62%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報84,089.53美元、24小時內約跌0.8%。

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