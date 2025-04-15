國安教育日｜夏寶龍轟美國鄉巴佬加關稅無恥　是破壞香港最大黑手

美國對香港加徵「對等關稅」，港澳辦主任夏寶龍今日（15日）趁「全民國家安全教育日」開幕禮致辭，花近20分鐘主要炮轟美國。他批評美國對「零關稅」的香港加徵關稅做法蠻橫霸道、無恥之極，直斥美國是破壞香港的最大黑手，「它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』」。



夏寶龍更三度以「痴心妄想」回應外部勢力打壓，直言美國在港的代理人將加速滅亡，最終反噬其自身，形容美國「鄉巴佬」要在中華民族五千年文明前哀鳴。他警告如果以為向美國獻媚、跪低、求饒，就能夠換來和平、尊重、發展，是極其幼稚。



夏寶龍透過視頻出席本港的第十個全民國家安全教育日講座，發表措辭強硬主旨演講（盧翊銘攝）

夏寶龍斥美國對港加徵關稅荒謬

第十個「全民國家安全教育日」，夏寶龍繼續透露視像方式致辭。他以大篇幅批評美國，先提到美國對6名中央駐港機構和香港特區官員實施所謂制裁，再次暴露霸道霸凌的醜惡嘴臉和黔驢技窮的歇斯底里，之後直指近期美國對香港加徵「對等關稅」荒謬。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍：美國不是要我們的「稅」 而是要我們的「命」

夏寶龍說香港作為自由港，對包括美國商品在內的所有商品實行「零關稅」，美國竟對從不設關稅的香港累計加徵高達145%的關稅，然而過去10年美國對香港貿易順差達2715億美元，香港是美國最大的貿易順差地。

美國對港加徵關稅簡直是蠻橫霸道、無恥之極！這讓世人更加看清，美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的「稅」，而是要我們的「命」。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍以「鄉巴佬」形容美國 警告在港代理人加速滅亡

夏寶龍表示，中國人民從苦難中一路走來，形容誰妄圖讓中國重回積貧積弱，誰就是中國的敵人，之後以三個「痴心妄想」回應外國打壓：外部勢力妄圖搞亂香港，讓香港回到過去的動盪不安，那是痴心妄想；外部勢力妄圖阻礙我們過上美好生活，讓我們回到過去的一窮二白，那是痴心妄想；外部勢力妄圖遲滯甚至中斷中華民族偉大復興，讓我們回到過去任人宰割的悲慘境地，那是痴心妄想。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

美國一而再、再而三對香港遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。讓美國那些「鄉巴佬們」在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！ 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍表示中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮。他說中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中國打交道的正確方式，形容「朋友來了有好酒，敵人來了有獵槍」，從來沒有怕過誰。

夏寶龍（盧翊銘攝）

求饒美國換來尊重和發展是極幼稚

夏寶龍說中國作為世界第二大經濟體、第一大工業國，無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，沒什麼好怕，天塌不下來。

如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的。大家要丟掉幻想。 港澳辦主任夏寶龍

美國的「制裁」和「對等關稅」，夏寶龍形容撼動不了中央政府和香港特別行政區政府的決心意志，嚇不倒包括香港同胞在內的14億中國人民，只會更加堅定地團結在一起，更加堅定地維護國家安全和香港繁榮穩定，「勝利一定屬於偉大的中國人民！」

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

他警告鬥爭並沒有結束，香港社會面看似平靜，實則暗流涌動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。

反中亂港分子並沒有被消滅，有些逃到國外興風作浪，有些撕下額頭上的標籤，偽裝成普通市民，隱匿在社會人群中伺機禍亂香港。 港澳辦主任夏寶龍

三度反問媚美、恐美、崇美、幻美者

夏寶龍說不少人還有糊塗的想法，同情反中亂港分子，為反中亂港分子開脫，媚美、恐美、崇美、幻美者有之，又引述有人認為「只要經濟發展了，就沒有安全問題了」，批評是典型的掩耳盜鈴、自欺欺人，連番反問「沒有安全哪來香港由亂到治？」、「沒有安全哪來的香港由治及興？」」「沒有安全哪來的香港美好明天？」

特區政府今日（15日）舉辦「全民國家安全教育日」講座，除了夏寶龍透過視頻發表主旨講話，李家超及中央駐港機構的主管員工皆有發言（盧翊銘攝）

夏寶龍呼籲提高警惕、團結一致，每個人、每個社團、企業、組織都要保衛香港、保衛國家，以高水平安全護航高質量發展，推進「一國兩制」行穩致遠。