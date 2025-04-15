夏寶龍的「戰鬥檄文」

4月15日，港府循例舉辦第10個全民國家安全教育日開幕典禮，港澳辦主任夏寶龍當天發表視頻講話。不同於前兩次夏寶龍圍繞國安的講話，今次講話既回顧了香港過去十年在國安問題上的亂與治，也結合美國過去對香港的干預、當下發起的關稅戰等，向香港各界喊話：對美丟掉幻想，敢於鬥爭，才能推動香港邁向由治及興。

夏寶龍講話開始即將過去十年香港在維護國家安全方面的鬥爭形容為「最為激烈的10年」，「走過了極不平凡、極不尋常的歷程」，接着從三個方面闡述了歷史與現實的啟示：外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，也絕不可能得逞；中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的；香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。

特區政府今日（15日）在會藥舉行第十個全民國家安全教育日座談會，夏寶龍透過視頻發表主旨講話（盧翊銘攝）

在外部勢力搞亂香港部分，夏寶龍以美國對港徵收145%的關稅為事由表示，「美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。」「美國一而再、再而三對香港進行遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。讓美國那些『鄉巴佬們』在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」

在中國從來不吃霸道霸凌那一套部分，夏寶龍並未侷限於安全問題，而是延展開來，重申了中國面對美國霸凌的態度。夏寶龍說，「無論關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的，天塌不下來。如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的。」這也等於明明白白告訴香港各界，對美要丟掉幻想，跪低只會讓霸凌者愈發猖狂。

在香港的愛國傳統部分，夏寶龍列舉了莊世平、霍英東的例子，並直言，「在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有風骨和氣節。那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的，香港同胞不答應，全國人民也不答應，絕不會有什麼好下場，必將揹負歷史的罵名。在大義大節面前，要特別清醒。」

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍講話在內地媒體刊發後，旋即引發網民熱烈討論，諸如「中國好聲音」、「罵的很好」、「這是戰鬥檄文」、「這是一篇最淋漓盡致的宣言書」的留言佔了多數。其中，來自四川的網民說，「太刺激了，我們也終於能夠如此以牙還牙，而不是文文縐縐地相當君子」；來自廣東的網民說，「鬥爭白熱化！語言很鮮明！」同樣來自廣東的網民說，「尊重是相互的，萬斯真的活該被罵『鄉巴佬』」；來自安徽的網民說，「跟五千年文明相比，美國是真正的鄉巴佬，講的是實話。」來自北京的網民說，「這個話，說的很有力量的。感覺最近二三十年以來很少聽到這樣鏗鏘有力的講話，風向變了。看看局勢很嚴峻，必須硬起來了。」來自廣東的網民說，「這篇文章才是正常能讀懂的，也說了一些具體事，沒有那種常見公文那麼空泛需要仔細揣摩。」

香港國安法落定後，夏寶龍針對國安問題曾發表兩次講話。一次是在2021年7月16日「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會上，一次是在2023年1月13日「保證香港國安法準確實施」專題研討會上，兩次講話夏寶龍在談到國安問題時都言辭強硬。比如在2021年的講話中，夏寶龍說，國家安全歷來是一國生存和發展的基本前提，事關國家安全和全體國民的根本利益。「試問，哪一個國家會容忍在自己的國土上搞分裂、搞顛覆？哪一個國家會容忍搞恐怖活動？哪一個國家會容忍外部敵對勢力肆意插手本國內政？」夏寶龍在講話中也正告美國等一些國家的政客和歐洲議會的一些政客：只能是搬起石頭重重地砸在你們自己的腳上。

在2023年的講話中，夏寶龍說，國安才能家好、國安才能業旺，維護國家安全是每一個人的「必答題」，而不是「選擇題」。2019年香港「修例風波」期間，打砸搶燒殺、人人自危，受害最大、最深的是香港的根本利益和廣大市民的切身利益，市民上班、上學、購物、旅行的自由都得不到保障，沒有國家安全哪來的人權、哪來的自由？全社會每個人都應是維護國家安全的參與者、推動者、受益者，而不是旁觀者。

鄧炳強指，有六、七成在修例風波中被捕入獄的年輕人感到懊悔。（資料圖片）

如果說夏寶龍2021年講話是為國安法在香港實施成效展開論述，2023年講話是為提振各界對香港的信心，那麼今次在國家安全教育日的講話則超越了國安問題本身，更多寄望通過這一言辭激烈的講話，讓包括港府、工商界和企業家、香港社會各界明白，香港社會面看似平靜，實則暗流湧動，「鬥爭遠沒有結束」，面對美國的霸凌，跪低換不來和平與尊重，香港迫切需要對美丟掉幻想，與國家站在一起，團結一致向前看。