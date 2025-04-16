關稅戰｜路透︰Tesla暫停從華進口Cybercab和Semi零部件

在中美貿易戰升級、美國總統特朗普不斷提高對華關稅後，企業生產逐漸受影響。據《路透》引述消息人士報道，指出用於在Tesla（特斯拉）美國工廠﹑生產無人的士Cybercab和電動貨車Semi的零部件發運計劃已暫停。



消息人士表示，當特朗普對中國商品加徵34%關稅時，特斯拉準備承擔從中國進口相關零部件到美國所帶來的額外成本，但當額外關稅超過這一門檻，在上周進一步提高到84%及以上時，特斯拉無法立即應對成本增加，導致零部件的運輸計劃暫停。

原計劃今年10月試產Cybercab

消息人士並稱，特斯拉原打算於10月開始試產Cybercab和Semi這兩款車型，並計劃於2026年大規模生產。其中Cybercab將在得克薩斯州生產，Semi則在內華達州生產。

4月9日，特朗普對中國商品的對等關稅提高到84%，此後又提高到125%，使得中國向美國出口的商品面臨的總關稅達到145%。這可能會打亂特斯拉開始大規模量產這兩款備受期待車型的計劃。馬斯克一直向投資者宣稱這兩款車是特斯拉的重要創新成果和增長動力。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

報道指，特斯拉計劃通過Cybercab車隊推出自動駕駛出租車服務，目前正尋求獲得各州政府的批准。去年10月，該公司推出一款沒有方向盤和踏板的無人駕駛出租車概念車，並承諾到2026年開始生產，該車整車成本不到3萬美元。特斯拉還計劃於2026年提高Semi卡車的產量，並加快向包括百事可樂公司在內的客戶交付早已逾期的訂單。

馬斯克曾多次於X發文表示反對關稅

對特斯拉關鍵業務計劃的這一影響，反映出特朗普旨在促進美國本土製造業的關稅政策，已經損害了他的政治盟友馬斯克的利益。馬斯克曾多次在其社交媒體平台X上發文稱，他支持自由貿易並反對關稅。