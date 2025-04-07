美國關稅｜商務部開圓桌會見Tesla等20餘家美企：望發出理性聲音

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣告向185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，其中對中國多徵收34%的關稅；4月4日，中國也迅速出台一系列政策，對美國進口商品徵收34%的關稅，以及將11家美國企業列入「不可靠實體」清單。



在此之際，周日（4月6日）中國商務部召開美資企業圓桌會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表淩激，與Tesla（特斯拉）、GE醫療、美敦力等20餘家美資企業代表會面。淩激表示，中國不論過去現在還是將來，必然是外商理想、安全、有為的投資沃土；關稅問題根源在美國，希望美資企業發出理性聲音，採取務實行動。



位於中國上海的Tesla超級工廠（Gigafactory）。（Getty）

淩激表示，習近平主席在3月28日會見國際工商界代表時充分肯定外資企業在中國改革開放和現代化建設中發揮的重要作用。不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土。

淩激強調，近幾天，美國以各種借口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重侵犯各國正當權益，中國政府對此強烈譴責，堅決反對，並已採取果斷措施加以反制。中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。

與會企業代表表示，通過本次會議傳遞了積極信號，充分認識中國政府貫徹落實習近平主席3月28日重要講話精神一以貫之，將及時向總部報告。會上，企業代表反映了當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。