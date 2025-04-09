白宮顧問納瓦羅稱Tesla依賴外國零件　馬斯克批對方白癡比磚頭笨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）團隊之間再現爭拗，貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）4月7日在節目上聲稱，認為美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）嚴重依賴外國供應鏈。Tesla行政總裁、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）8日在社交媒體上作出反駁，並批評納瓦羅是「白痴」（Moron），且比「一袋磚頭」還要笨。



美國《政治報》（Politico）報道，納瓦羅在美媒CNBC上聲稱，馬斯克不是「汽車製造商」，而是「汽車組裝商」。他認為Tesla嚴重依賴國外零件，將來自海外的汽車零件在美國組成汽車，尤其依靠來自日本和中國的電池。

納瓦羅強調，特朗普政府想要的是，諸如汽車零件等關鍵要素都是在美國本土生產。

圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）接待到訪的以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）。（Reuters）

馬斯克8日在社交媒體X上回覆一則轉發納瓦羅發表上述評論影片的貼文，他直言：「納瓦羅真是個白痴，他在這裏（影片中）說的話明顯是錯誤。」

馬斯克其後引用了一項行業指數證明Tesla嚴重依賴外國供應鏈的指控不正確，並批評指 「納瓦羅比一袋磚頭還笨」。

左圖：2024年10月21日，納瓦羅（Peter Navarro）在北卡羅來納州出席第11小時宗教領袖會議。（Reuters）右圖：2025年3月5日，馬斯克在美國華盛頓準備與眾議院共和黨人舉行會議。（Reuters）

馬斯克與納瓦羅之間的衝突愈演愈烈，前者曾諷刺納瓦羅「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事」。後者4月7日也反擊稱，賣車的馬斯克「只關心自己的利益」。