MPF｜GUM指美股基金由受寵變失寵　3月錄近60億元淨流出

強積金顧問公司GUM發表報告，指出美股基金在今年3月錄得59.75億元淨流出，為當月錄得最高淨流出金額的資產類別。環球股票基金﹑混合資產基金（80%至100%股票）則分別錄得淨流出7.12億元及4.75億元，為第二及第三大流出資金的資產類別。

GUM更形容美股基金由「受寵」變「失寵」。



首季美股基金淨流出51.69億元

GUM又指出在今年首季，從美股基金流出的資產規模為51.69億元，為資金流出規模最大的資產。港股基金及混合資產基金（80%至100%股票）則分別錄得淨流出33.23億元及15.72億元，為第二及第三錄得淨流出的資產類別。

同時強積金帳戶持有人取態轉趨保守。在今年3月強積金保守基金錄得32.63億淨流入，為一眾資產之冠。保證基金及香港股票基金（追蹤指數）分別錄得11.87億元及10億元淨流人，位列第二及第三。

在整個第一季，強積金保守基金亦為錄得最多資金淨流入的資產類別，合共89.84億元。保證基金及預設投資策略—核心累積基金分吭錄得23.8億元及19.64億元淨流入。

強調避免反覆進出市場

GUM 策略及分析董事雲天輝指出:「美國的關稅政策反覆, 觸發市場憂慮經濟前景。強積金成員避險情緒延續, 年初至今已經有超過110億轉入保守基金和保證基金。 同時，美股單月錄得接近60億資金流出。強積金是一項長期投資，成員應避免於市場恐慌時拋售甚至反覆進出市場，從而錯失市場反彈，甚至引致不必要的虧損。」