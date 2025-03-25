強積金3月人均賺1100元　積金評級︰成員中港股轉倉美股感後悔

積金評級數據顯示，儘管3月份市場較為波動，強積金仍有望連續第三個月實現正回報，3月以來的投資回報截至目前（3月20日）約為0.75%。如市場在3月份最後一周保持不變，強積金年初至今將上升約4.87%；這是自強積金推出以來第四佳的第一季回報表現，也是強積金第七次在日曆年開始時連續三個月取得正回報。



年初至今人均賺1.46萬元

假設市場保持不變，計入3月份供款後，估算3月底強積金總資產將再創歷史新高，約為1.361萬億元（年初至今增加約699億元），相當於每名成員平均賬戶結餘約283,900元（年初至今增加約14,600元）。

中港股票基金在3月份繼續領漲，月初至今回報率約為5.21%，而美國股票基金表現最差。中港股票基金年初至今回報率約為17.47%，創下自強積金推出以來最佳的第一季回報。中港股票基金與美國股票基金的第一季回報差距也是歷來最大。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，強積金的中港股票基金今年有望出現最強開局，並推動強積金總資產再創歷史新高。為數不少的強積金成員於2024戰略性轉投美國股票基金，但隨著特朗普的「衝擊」變成「特朗普衰退」，今年首3個月中港股票基金跑贏美國股票基金的回報表現差距創新紀錄，這些成員可能會對此決定感到後悔。

中港股票基金與美股基金表現差距為歷來最大

積金評級預計，預計強積金在3月份有望微升約0.75%，按金額計算約為50億元，相當於 479萬名強積金成員每人平均賺約1,100港元。年初至今投資收益約為579億元，相當於強積金成員每人平均約12,100元。計入3月份供款後，強積金總資產將再創歷史新高，達到約1.361萬億元。

強積金的中港股票基金繼2024年錄得約15.9%的全年回報後，預計2025年第一季回報率約為17%，這意味著15個月內回報率超過30%。目前中港股票基金市佔率超過18%，是強積金最大的資產類別，因此其強勁的反彈將使許多強積金成員受益。

儘管3月份美國市場波動較大，但強積金仍有望連續第三個月實現正回報。強積金在過去 6 次在第一季同時錄得連續三個月正回報中，有 4 次全年均錄得正回報，年度回報率平均約16%。

叢川普表示，中港股市迎來了自強積金推出以來的最好開局，中港股票基金在第一季跑贏美國股票基金達20%以上，是強積金推出近25年以來最大的第一季表現差距。這表現差距對於那些在2024年從中港股票基金轉向美國股票基金的強積金成員來說，是一個顯著的教訓。追逐回報在長線投資策略上根本是一種缺陷，沒有人能夠高買低賣來賺錢。多元化投資可以最大程度地減少不確定性。積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金投資於廣泛的資產類別，而預設投資策略亦提供自動降低風險機制，是最大程度地減少不確定性的理想選擇。