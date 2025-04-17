關稅戰｜美元兌日圓跌穿142　現貨金升穿3340再破頂　油價升1.8%

撰文：蕭通
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由於美國關稅政策的不確定性，以及美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（4月16日）稱關稅上調幅度超出預期，或加劇通脹和經濟增長放緩。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收報99.38，跌幅0.83%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報141.80，為去年9月以來首次，跌幅0.96%。歐元兌美元漲幅擴大至1.10%，報1.1405。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報62.47美元，升1.14美元或1.86%。倫敦布蘭特期油收報65.85美元，升1.18美元或1.82 %

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,340.17美元，升112.56美元或3.49%；日內高見3,342.49新高紀錄。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,865.30美元、24小時內約跌0.20%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）
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