關稅戰｜羅奇指貿易戰是政治戰　屬無人獲勝的惡性競爭

美國大打關稅戰，中國亦作出反制措施。摩根士丹利亞洲區前主席羅奇指出，貿易戰是政治戰，是一場無人獲勝的惡性競爭。



他指出美國總統特朗普對中國徵收驚人關稅，目的並非振興美國，而是要中國國家主席習近平坐於談判桌前，接受另一場「特朗普式」交易。惟他認為此情況不會發生，因為習近平有其政治方程式。

他又指出中國夢以繁榮與復興的雙重承諾為框架，對現代中國政治的支柱作出，不下於「MAGA」對特朗普的意義。

羅奇表示在2021年﹑中國共產黨成立100周年，習近平實際上將有關政治契約付諸實踐，警告絕不允許任何外國勢力欺負中國。在此背景下需要解讀中國對特朗普的關稅政策作「戰鬥到底」的承諾。他亦指出特朗普先發制人，對中國而言關稅攻擊完全符合習近平警告的「霸凌﹑壓迫及征服」的理念。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

稱衝突源自兩套不同政治思維方式

他亦指出這並非是誰對誰錯的問題，甚至並非誰先出手，而是衝突源先兩種截然不同的政治思維方式發生碰撞。他指出特朗普的行事方式出於憤怒及恐嚇，習近平則秉持戰略紀律，認為這場貿易戰是情緒化的政策暴怒，與更冷靜的計算之間的對立。

羅奇稱特朗普繼續向中國施壓，中國迅速回應，北京亦已暗示下一步行動是不會再次採取關稅行動。他又指出中國作為美國第三大出口市場、美國國債第二大外國持有者、掌握具有戰略意義的稀土資源及自己的貨幣武器，中國擁有更多的選擇。但他認為，這是一場沒有人能夠獲勝的惡性競爭。