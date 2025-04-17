關稅戰港危中有機?　陳智思：與其猜中央要什麼　 不如主動搵機會

中美貿易戰火蔓延，全球經濟格局風雲變色。港澳辦主任夏寶龍承認美國關稅措施「攞命」，新加坡總理黃循財指關稅政策是全球化自由貿易時代的終結，美國拋棄世貿體系將重創小國。香港與新加坡同為小型經濟開放體，當美國對華關稅不斷升級，當全球化自由貿易秩序遭受衝擊，香港應如何自處？



團結香港基金主席、前行政會議非官守成員召集人陳智思接受《香港01》專訪，探討香港在新時代下的角色定位與發展策略，如何在危機中尋求轉機，在變局中確立自身獨特價值。



陳智思揭示香港在新時代下的角色定位與發展策略。（盧翊銘攝）

美國對華總關稅增至245%，倘無彎轉，「中美貿易」近乎終結，而香港與內地經濟高度「綁定」，已是國家發展不可或缺的一部分，但同時香港又是國際金融、貿易之都，連通全球。在中美加劇「駁火」下，香港的角色定位似乎愈加不可調和。

地緣政治下港日子不會好過 國際交往要覓互利空間

陳智思坦言，香港已經與以往大大不同，即使不是特朗普上台，在過去數年間，香港很多時候也被「針對」，「其實呢幾年美國唔多唔少都當咗我哋係對手，﹙經濟體上﹚當中國一部分嚟睇我哋，部分美國公司更受到美國政府的壓力，而選擇離開香港。」

由近日長和賣港口事件中，美方態度，也可窺見一、二。陳智思指，香港這個「品牌」今天對於美國而言不再是「特別」，是確確實實屬於中國一部分，就算是私人企業，也一視同仁。他相信，香港已經做好了準備，「知道（在地緣政治衝突下）日子唔會好過。」

陳智思，香港這個「品牌」今天對於美國而言不再是「特別」，是確確實實屬於中國一部分。（Reuters）

與此同時，陳智思指，很多國家都同樣面臨一個「愛與恨」的問題，中國是舉足輕重的貿易夥伴，但也會帶來競爭和壓力，「我曾和德國商界交談，佢哋好擔心中國汽車來勢洶洶，未來將德國車廠取締，雖然佢哋係怕，但唔等於唔同中國打交道。」作為國際之都的香港也是如此，要找到互利空間，只有「我贏你輸」的貿易模式是不可持續，「令大家都有利可圖，可能佢哋就未必只當中國或香港係對手。」

危機中更被看重 角色是為國增值

那麼作為中國一部分，香港角色如何定位？陳智思表示，無論是70年代、90年代，乃至今時今日，香港一直都有角色——「增值」，不是為香港自身增長，而是為國家增值。以往國家經濟起飛，香港扮演的角色是幫內地引進資金，發揮上市、集資功能，現時這個功能已經淡化，新時代的角色是助力內地企業走出去，分散地緣政治風險，「香港角色都係集資，幫內地企業出海集資，而家唔通仲去紐約？當然係香港！」

陳智思表示，香港的角色是為國家增值。（資料圖片）

反而在是次關稅戰危機中，香港更能在危中獲得機遇，陳智思認為，不平凡的日子中，香港角色才會被看重，「之前啲人成日話上海都得啦，而家仲有冇聽到人講上海？」他大派「定心丸」，相信未來10至20年香港仍然是承擔著為企業出海集資的角色。

與其猜測中央意圖 不如主動創造機會

不過，清楚定位後，行動也是很重要，陳智思指，香港過去習慣於「等Order（命令）」的思維模式，但如今中央與香港同樣面臨複雜挑戰，香港要「靠自己」！「商界好多人而家都係度估中央要啲咩，或者坐係度等緊中央出手。」

「你唔可以估，你要創造機會！香港強項係靠自己！」陳智思續稱，香港要善用「兩制」靈活性，在國家發展大局中找到獨特定位，「完全唔知中央諗法，你一定會輸，知道之後你就要靠自己。」他再次呼籲商界擺脫依賴思維。

陳智思指，香港過去習慣於「等Order（命令）」的思維模式，但如今中央與香港同樣面臨複雜挑戰，香港要「靠自己」。（盧翊銘攝）

零關稅、聯匯制度是信任基石 貿然變動風險極大

誠然，香港在危機中要看清定位，並積極尋找新機遇，面對持續升級的貿易摩擦，在夾縫中尋找生存空間，現時香港作為一個自由港，並未對美國進行同等反制。陳智思認為，香港零關稅、自由港的地位是國際信任的基石，若輕易改變政策方向，將加劇不確定性，「行之有效的一套，唔知道係唔係最好，但起碼大家都知遊戲規則點玩。」

同樣對於聯繫匯率制度，他坦言「改動風險極大」，維持現狀是務實選擇，「始終大家都要同美國做生意，就要有美金。如果（港元）唔同美元掛鉤，轉啲咩？短期之內歐元、日圓都唔會好，到最後有咩選擇？仲會承擔另一種風險。」

於聯繫匯率制度，陳智思坦言「改動風險極大」，維持現狀是務實選擇。（資料圖片）

港府職責是搭建平台而非主導干預

此外，對於同為小型經濟開放體兼競爭對手的新加坡，其總理黃循財呼籲國民做好準備應對關稅戰，此番說話是否可以借鑒？

陳智思表示，香港的優勢在於市場活力與法治環境，而非政府主導，「新加坡政府強，商業弱；香港政府弱，商業強。」這種差異要求香港商界必須主動理解國家戰略與市場需求，主動「增值」。

陳智思續指，香港政府從未擅長「做生意」，商界不應期待其指明出路，因為政府的核心職責是搭建平台、鬆綁不必要的政策限制，並為企業提供穩定的營商環境，讓其發揮。

陳智思表示，香港的優勢在於市場活力與法治環境，而非政府主導。（黃浩謙攝）

港行業現機構性問題 「鬥平」不是出路

不過，除了面對關稅戰，陳智思稱，香港自身競爭力情況更嚴峻，部分行業例如金融業經歷著周期性調整，可隨內地經濟復甦逐步緩解，但部分行業——零售業、餐飲業、旅遊業已出現結構性問題，「人工、租金成本太高，但深圳（消費）係我哋一半。」

事實上，北上消費「平、靚、正」吸引了大批港人前往，本地零售、餐飲業正受衝擊，陳智思認為，「鬥平」不是出路，他以紐約、倫敦為例，指出「貴並非原罪」，關鍵在於能否提供不可替代的服務與體驗。

至於地產業這個向來是政府賴以生存的「金蛋」，陳智思提醒，香港長期依賴地產經濟的財政模式某程度上已面臨結構性風險，例如地鐵若無上蓋物業補貼，恐難維持世界級服務。他強調，不能再期望像2003年那樣，等待中央出手後出現谷底反彈，「今次要捱幾耐？唔知，但肯定唔會好似嗰陣時咁！」