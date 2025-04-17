關稅戰｜彭博︰美欲圍堵中國　冀他國向與華關係密切國徵二級關稅

《彭博》引述消息人士指出，特朗普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易往來，並確保中國無法繞過關稅。



美國總統特朗普大打關稅戰下，日本等多國與磋商貿易協議。報道引述消息稱，作為交換條件，美國計劃要求這些國家採取措施限制中國的製造業實力。特朗普的高級經濟顧問正討論要求其他國家，對來自與中國關係密切的國家進口商品徵收「二級關稅」，同時希望貿易夥伴不要吸納來自中國的過剩商品。

消息人士指出，墨西哥官員預計美國將要求該國提高從中國進口電動車的關稅。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

特朗普本周稍早接受外電採訪時，被問到會否逼使拉美國家在中國的「一帶一路」倡議和美國投資之間做出選擇，他回答稱「也許他們應該這麼做」。

《華爾街日報》早前亦引述知情人士報道，美國計劃利用正在進行的關稅談判向70多個貿易夥伴施壓，要求這些國家阻止中國通過其領土運輸商品，阻止中國公司在其境內設址以規避美國關稅，並且不在其本國經濟中吸收中國廉價工業品。這旨在削弱中國經濟，並使北京在談判桌上處於不利地位。