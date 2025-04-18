北海道度假村未開幕先破產？　瑰麗酒店︰獲業主聘管理、沒持資產

日媒《HTB北海道新聞》報道，日本北海道二世古五星級度假村「New World La Plume Niseko Resort」，尚未開幕已展開破產程序。

該度假村原定由瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）旗下、新世界酒店及度假村管理。不過，瑰麗酒店集團最新回應稱，近日在網站獲悉La Plume Niseko Resort TMK 房地產及開發公司的破產消息。該公司聘請瑰麗酒店集團在其位於日本北海道二世古的酒店落成後為管理方，唯該酒店一直還沒有完工。

瑰麗酒店集團和其母公司周大福企業和母公司旗下的所有附屬公司與La Plume Niseko Resort TMK 房地產及開發公司及其任何關聯公司沒有其他業務往來，亦不持有其任何資產。

日媒報道指，於2021年動工、原定去年12月開幕的New World La Plume Niseko Resort位於二世古黃金地段，負責度假村的開發商因拖欠工程費用被入稟申請破產，並於4月8日收到法院的破產裁決，展開破產程序。現時度假村的建設工程已停止，估計欠債約數十億日圓。

據報度假村負責數十億日圓

報道續指出，由於建築成本大幅上升，令開發商不堪巨額壓力而申請破產。據負責工程建設的總承包商透露，自2021年開工以來，已完成約30%的工程，但去年6月左右停工。

資料顯示，New World La Plume Niseko Resort提供219間豪華客房及5幢獨立別墅，房型由開放式單位到一至四房單位都有，面積介乎39平方米（約420平方呎）至332平方米（約3,500平方呎）， 當中包括6間頂層套房。除了49間開放式單位外，其餘170間房型均設獨立私人溫泉區。