美匯跌逾1%曾創3年新低 　現貨金升穿3400再破頂 　油價跌2.5%

市場對美國貨幣領導力信心下降，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（4月21日）在匯市尾市收報98.27，跌幅1.10%；日內曾低見97.92，為2022年3月以來最低水平。其中，美元兌日圓於匯市尾市報140.73，跌幅1.01%。



金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

全球前景的不確定性，令國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報63.08美元，跌1.60美元或2.47%。倫敦布蘭特期油收報66.26美元，跌1.70美元或2.50%

投資者避險情緒升溫，金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,422.37美元，升94.83美元或2.85%；日內最高升至3,430.53美元，再創新高紀錄。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,352.39美元、24小時內升逾3%。