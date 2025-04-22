美匯跌逾1%曾創3年新低 現貨金升穿3400再破頂 油價跌2.5%
撰文：蕭通
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市場對美國貨幣領導力信心下降，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（4月21日）在匯市尾市收報98.27，跌幅1.10%；日內曾低見97.92，為2022年3月以來最低水平。其中，美元兌日圓於匯市尾市報140.73，跌幅1.01%。
全球前景的不確定性，令國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報63.08美元，跌1.60美元或2.47%。倫敦布蘭特期油收報66.26美元，跌1.70美元或2.50%
投資者避險情緒升溫，金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,422.37美元，升94.83美元或2.85%；日內最高升至3,430.53美元，再創新高紀錄。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,352.39美元、24小時內升逾3%。
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