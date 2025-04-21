關稅戰｜ 道指低收971點曾瀉1311點　納指挫2.55%　Tesla跌5.75%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起關稅戰，以及再度攻擊聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），加劇市場不安，美股周一（4月21日）自早段下跌，跌勢其後持續擴大，3大指數均曾挫3%，道指最多曾跌逾1,300點。美股至收市跌幅收窄，為連續第4個交易日下挫。投資者避險情緒繼續升溫，現貨金價突破每盎司3,400美元再創新高。另外，美匯日內曾跌穿98，創近3年新低。



圖為2025年4月21日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕，顯示道指走勢。 （Reuters）

本港時間4月22日

【04:05】Nvidia跌4.5% 蘋果挫近2% 聯合健康跌逾6.3%

道指收市報38,170.41點，跌971.82點或2.48%；納指收報15,870.90，跌415.55點或2.55%；標普500指數報5,158.20點，跌124.50點或2.36%。道指日內最多曾跌1,311點或3.35%；納指最多跌601點或3.69%；標指最多曾跌181點或3.42%。

其中，Tesla日內曾跌7.69%，至收市仍跌5.75%，每股收報227.50美元；人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia日內曾跌至每股95.04美元、跌幅6.35%，至收市仍挫4.51%，每股收報96.91美元。

另外，蘋果股價跌1.94%、微軟跌2.35%、Amazon挫3.06%，Meta跌3.35%，Alphabet亦跌2.31%；聯合健康（UnitedHealth）挫6.38%，為跌幅最大道指成份股。

【04:02】中概股指數收漲0.20%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.20%。其中，阿里巴巴升1.12%。

【03:42】美元指數跌逾1% 油價挫2.5%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收報98.27，跌幅1.10%。

紐約原油期貨每桶收報63.08美元，跌1.60美元或2.47%。倫敦布蘭特期油收報66.26美元，跌1.70美元或2.50%

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,422.37美元，升94.83美元或2.85%；日內最高升至3,430.53美元，再創新高紀錄。

【03:01】道指跌幅擴大至逾1200點

道指最新報37,891點，跌1,250點或3.20%；納指最新報15,703點，跌582點或3.58%；標普500指數報5,108點，跌174點或3.30%。其中，Tesla跌7.11%、Nvidia挫5.87%。

【01:29】Nvidia挫近6%

道指最新報37,993點，跌1,148點或2.93%，日內最多曾跌1,200點或3.06%；納指最新報15,732點，跌553點或3.40%；標普500指數報5,117點，跌165點或3.13%。其中，Tesla跌7.30%、Nvidia挫5.95%。

圖為2025年4月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間4月21日

【23:43】道指跌幅擴至逾1,000點

道指最新報38,110點，跌1,031點或2.64%；納指最新報15,792點，跌494點或3.03%；標普500指數報5,139點，跌143點或2.72%。

【23:17】美股跌勢擴大

道指最新報38,212點，跌929點或2.38%；納指最新報15,837點，跌448點或2.75%；標普500指數報5,154點，跌128點或2.42%。

【22:50】Nvidia亦跌逾半成

截至本港晚上10時50分，道指報38,309點，跌832點或2.13%；納指最新報15,854點，跌431點或2.65%；標普500指數報 5,165點，跌117點或2.22%。

其中，Tesla現跌6.80%，此前路透社報道該公司推遲發布廉價版的Model Y。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌5.43%，有報道指華為最快下月起向中國客戶出貨一款先進AI晶片，與Nvidia正面競爭。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

【22:42】美元指數曾跌穿98 創近3年新低

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，最新報98.28，跌1.11%；日內低見97.92，為2022年3月以來最低水平。

【22:50】中概股指數暫跌0.73%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新跌0.73%。其中，阿里巴巴跌0.58%。

【22:39】油價約跌2.5% Bitocin價格升上8.8萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報62.31美元，跌1.70美元或2.66%；倫敦布蘭特期油每桶報66.28美元，跌1.68美元或2.477%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,271.88美元、24小時內升逾4%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

【22:13】現貨金價升穿3,430美元

現貨黃金突破每盎司3,430美元關口，續刷歷史新高，日內拉升逾100美元，本月累漲近10%。