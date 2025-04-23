日媒︰美國限制出貨前　中資科企已儲備數十億美元Nvidia H20芯片

據日本媒體報道，在美國本月管制對中國出貨前，字節跳動、阿里巴巴等中國大型網絡公司今年早已儲備價值數十億美元的英偉達（NVIDIA）H20人工智能（AI）芯片。



消息人士透露，字節跳動、阿里巴巴和騰訊去年就開始為華府可能限制出貨做準備，字節跳動是最積極搶購英偉達芯片的公司之一。

一名知情人士稱，這3家公司先前要求英偉達盡快運送共約100萬顆H20芯片，約相當於全年供應量，最好在5月底前出貨，但由於美國總統特朗普政府本月初宣布這些芯片需要出口許可，因此實際交貨量未達這個數字。另一名消息人士說，這些緊急訂單的價值超過120億美元，其中數十億美元的芯片已在新限制措施生效前出貨。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

中企設法在海外購英偉達晶片

一名中國科技公司主管說，「H20被管制並不令人意外，業界普遍都預期到這一點。中國各大科技公司都已提前儲備H20，畢竟當時H20還沒被禁，且性能又強，為何不囤？」

消息人士說，除了緊急下單，中國企業也設法在中國境外購買英偉達芯片，以避開美國出口管制。多名業界人士稱，其他行動包括設法在海外設立子公司或附屬機構，或與電信業者等產業夥伴合作，以獲取AI硬件資源。