Nvidia黃仁勳訪華見何立峰　外媒：此行也會晤DeepSeek梁文鋒

美國政府限制英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）對中國H20晶片的出口，導致該公司股價大幅下跌。英偉達行政總裁黃仁勳周四（4月17日）到訪北京，和中國國務院副總理何立峰進行會談，據英媒報道他又會見DeepSeek創辦人梁文鋒等客戶，其中黃仁勳表示正考慮為中國市場設計一款新晶片。



2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

黃仁勳再訪北京之際，正值美國限制英偉達H20對中國出口，預計會令其在本財季損失55億美元（約429億港元）。

DeepSeek在今年初震驚全球。（Reuters）

何立峰：中國始終是外資企業投資貿易沃土

新華社報道，何立峰晚上在人民大會堂會見黃仁勳，表示中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。

他稱歡迎包括英偉達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

2025年1月11日，中國北京，圖為何立峰在第11屆中英金融峰會上發表講話。（Getty）

英媒引述知情人士透露，黃仁勳此行也會見英偉達一些客戶，包括人工智能（AI）初創公司DeepSeek創辦人梁文鋒，討論為中國設計下一代晶片。

黃仁勳的講話表明該公司不願意放棄中國市場，並正在考慮為其設計另一款晶片替代H20。