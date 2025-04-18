黃仁勳：中國市場對英偉達Nvidia十分重要　上海是重要研發基地

英偉達（NVIDIA，輝達）公司行政總裁黃仁勳周五（18日）稱，上海是英偉達NVIDIA的重要研發基地。



黃仁勳訪華期間，周五在上海與上海市長龔正會面。龔正稱，歡迎英偉達等全球知名高科技企業掌握中國超大規模市場及上海擴大高水準對外開放的機遇，匯聚全球資源要素，加強與本地企業深度合作，共創科技發展美好未來，上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，協助各類企業實現更好更大發展。

黃仁勳稱，人工智能發展潛力巨大，各國應加強合作與共享，推動共同進步與世界繁榮，中國市場對英偉達十分重要，不僅因其體量龐大，更在於這裡擁有優質的客戶群和良好的產業生態，過去30年，正因為深耕中國市場，英偉達的業務蒸蒸日上，上海是英偉達的重要研發基地，擁有良好的營商環境與產業環境，英偉達遵從各國法律，也秉持對中國市場的承諾，並致力於以最好的方式為中國市場提供服務。