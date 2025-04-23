關稅戰｜ 道指高收419點　納指漲2.5%　Tesla飆5.3%

市場期待中美就關稅戰達成協議，美股周三（4月23日）造好，美元指數回升、金價回落。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於23日表示，華府正與中國積極會談，盼就貿易問題達成公平協議。 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也稱，中美之間的高關稅不可持續。道指盤中最多曾升1,189點、納指飆逾4%，其後升幅有所收窄。3大指數至收市均漲逾1%，為連續第2個交易日上揚。



2025年4月23日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月24日

【04:08】波音升近6% Nvidia漲3.86%

道指收市報39,606.57點，升419.59點或1.07%；納指收報16,708.05點，升407.63點或2.50%；標普500指數收報5,375.86點，升88.10點或1.67%。道指日內最多曾漲1,189點或3.03%，納指最多升729點或4.47%，標指則曾升181點或3.32%。

大型科技股普遍上漲，Tesla收市升5.33%，每股收報250.67美元；日內最多曾漲9%。Nvidia收漲3.67%，每股收報102.52美元。Amazon飆4.25%、Meta升4.02%；蘋果漲2.24%、微軟升1.97%。

另外，波音公司公布季度虧損低於市場預期，股價上漲6.00%，為升幅最大道指成份股。

【04:02】中概股指數收漲2.93% 阿里巴巴升2.6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.93%。其中，阿里巴巴升2.61%。

【03:35】恒指夜期收報22,069點 低水4點

恒指夜市期指收報22,069點，跌105點或0.47%，較恒指收市22,072點，低水4點，成交24,825張。

【03:25】美元指數重上99 油價約跌2%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周三在匯市尾市報99.84，升0.94%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報143.36，升1.29%。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報62.27美元，跌1.40美元或2.20%。倫敦布蘭特期油收報66.12美元，跌1.32美元或1.96%

【03:23】現貨金價跌逾2% Bitcoin升上9.3萬美元

金價回落 。現貨黃金每盎司最新報3,292.09美元，跌89.27美元或2.64%；日內曾低見3,260.66美元。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,179.34美元、24小時內約2%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

【01:55】中概股指數暫升3.6% 阿里巴巴漲3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新升3.62%。其中，阿里巴巴升3.31%。

【01:37】道指升幅收窄 Nvidia及Amazon升半成

道指最新報39,686點，升499點或1.28%；納指最新報16,772點，升472點或2.90%；標普500指數報 5,386點，升98點或1.86%。道指日內最多曾漲1,189點或3.03%，納指最多升729點或4.47%，標指則曾升181點或3.32%。

Tesla最新仍漲逾7%；Nvidia及Amazon升幅收窄至約5%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

本港時間4月23日

【22:54】 納指升逾4% Tesla及Amazon飆逾7%

道指報40,184點，升998點或2.55%；納指最新報16,967點，升666點或4.09%；標普500指數報 5,449點，升161點或3.06%。

大型科技股普遍上漲，Tesla飆7.66%、Amazon飆7.20%；Nvidia漲5.16%，蘋果和Meta 也分別上漲3.76%和5.76%。

【22:50】油價跌逾2% Bitcoin升上9.3萬美元

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報62.32美元，跌1.35美元或2.12%；倫敦布蘭特期油每桶報66.08美元，跌1.36美元或2.02%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,038.91美元、24小時內升逾2%。